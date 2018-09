Nitaj: Sfida e radhës Ushtria, INTERPOLI e liberalizimi

Nënkryetari i AAK-së, Muharrem Nitaj, ka thënë se Ramush Haradinaj, është duke punuar për forcimin e shtetndërtimin e Kosovës në bashkëpunim me aleatët.

Ai ka thënë se Haradinaj pas kthimit në Kosovë nga SHBA-ja ka konfirmuar drejtimin e Shtetit drejt BE’së dhe strukturave euro-atlantike.

“Në kafen e parë në fundin e javës me Kryeministrin Haradinaj, pas vizitës në SHBA. Ai plot besim se Kosova është në rrugën e duhur që bashk me partnerēt strategjikë të përmbyllë procesin e shtetndërtimit dhe të hapë kapitullin e integrimit në BE dhe në strukturat euro-atlantike!”, ka shkruar Nitaj në Facebook.

“Ne të inkuruajuar me qartësinë e tij dhe me miqtë e Kosovës! Interpoli, Ushtria dhe liberalizimi i vizave, janë sfidat e radhës! Sa shumë punë qenka bërë! Ju lumtë Kryeministër!”, ka shtuar ai.