Nis puna për termocentrali termik diellor më të madh në botë

Qeveria e Australisë Jugore ka miratuar një propozim për ndërtimin e termocentralit më të madh termik diellor në botë. Objekti do të ndërtohet nga një kompani amerikane prej 512 milionë dollarësh amerikanë.

Kompania pas projektit, SolarReserve, mirëpriti vendimin dhe tha se tani do të shikojë mundësitë për të siguruar financimin “në muajt e ardhshëm” për uzinën Aurora jashtë Port Augusta, një qytet në veri të Adelaide.

“Është e mrekullueshme që SolarReserve ka marrë miratimin e zhvillimit për të ecur përpara me këtë projekt që do të ofrojë energji të ripërtëritshme të pastër dhe të disponueshme për të furnizuar hekurudhat, spitalet dhe shkollat tona me elektricitet”, tha në një deklaratë ministri i energjisë në Australisë Jugore, Chris Picton.

Instalimi prej 150 megavat do të shfrytëzojë energjinë diellore duke përdorur pasqyrat e njohur si heliostats për të përqendruar dritën e diellit në një kullë qendrore. Kulla pastaj ruan nxehtësinë, e cila më vonë mund të përdoret për të krijuar avull për të kthyer një turbinë dhe për të gjeneruar energji elektrike. Pasi të përfundohet, fabrika do t;u shërbejë rreth 90,000 shtëpi në zonë dhe do të kursejë një ekuivalent prej rreth 200,000 ton emetimi të CO2 çdo vit. /Ndertimi.info