Nicki Minaj zhvishet në pjesën e sipërme, ‘shndërrohet’ në sirenë për klipin e ri

Reperja u shfaq si një sirenë pa asgjë në pjesën e sipërme.

Ajo po finalizonte videoklipin e ri, në të cilin kësaj radhe vjen si një sirenë deti, shkruan TheSun, transmeton lajmi.net.

Kënga të cilës ia shoqëron këtë videoklip quhet “Bed”, ndërsa skena nga ky klip ka ndarë me fansat në Instagram.

Nicki është bashkuar me Ariana Granden për këngën e re, ndërsa ka publikuar një video provokuese bashkë me të në një pishinë të mbushur me fluska.

Ky projekt është pjesë i albumit të ardhshëm të Nickit, “Queen”, i cili do të dalë muajin e ardhshëm.

Kjo nuk është hera e parë që Nicki dhe Ariana janë bashkuar për një projekt. /Lajmi.net/