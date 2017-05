Nicki Minaj publikon këngën e re me skena të ‘nxehta’ (Foto/Video +16)

Këngëtarja e shumëpërfolur, Nicki Minaj është gjithmonë në qendër të vëmendjes me paraqitjet që bën.

Ajo ditë më parë publikoi një këngë, për të pasuar menjëherë me këngën e radhës, të cilën e publikoi dje, shkruan lajmi.net.

Kënga ‘Regret on your tears’ që në shqip do të thotë ‘Keqardhje në lotët e tu’ përmbanë skena tejet të nxehta.

Më poshtë është edhe klipi i këngës së re të Nickit që e sjell atë shumë provokuese. /Lajmi.net/