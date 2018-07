Ngjashmëri e frikshme! Gjendet sozia e ‘Kemalit’ që çmendi vajzat

Aktori turk Burak Ozçivit është padyshim i preferuari shumë vajzave dhe falë talentit dhe pamjes së tij tërheqëse ka bërë shumë famë edhe jashtë kufijve të Turqisë.

33-vjeçari u bë i njohur nga roli i “Bali Beut” në serialin “Sulltani i madhërishëm” ndërsa kulmi i karrierës së tij ishte me serialin “Dashuri e errët” ku luante rolin e “Kemalit”.

Ndonëse është i martuar, vajzat çmenden pas Burakut, por me siguri do të gëzoheni kur t’ju

themi se aktori ka një sozi identike. Burak Khan quhet djali që i ngjan jashtëzakonisht shumë

Burakut, sikur të ishin binjak. Të dy kanë të njëjtin emër dhe jetojnë në Turqi. Burak Khan

është bërë i njohur pikërisht nga ngjashmëria me aktorin dhe në fotot e tij në komente të

gjithë ja vënë në dukje. Më poshtë mund të shihni disa foto të Burak Khan./Xing.al