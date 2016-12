Nga lindja në vdekje – kjo është e gjithë jeta dhe krijimtaria e George Michael, ikonës së muzikës pop

Legjenda e muzikës pop dhe fituesi i Grammy Award, George Michael ka ndërruar jetë sot, në moshën 53 vjeçare.

George Michael ka lindur në Londër, Angli, më 25 qershor 1963. Kur ishte në shkollën e mesme formoi bendin ‘Wham’! Hiti i tyre i parë në SHBA ishte “Wake Me Up Before You Go-Go”. Në vitin 1986 ai e filloi karrierën si solo këngëtar dhe lëshoi hite të mëdha si “I Want Your Sex”. Në vitin 1998, Michael njoftoi se ishte homoseksual pasi u arrestua për sjellje të pahijshme në një banjë publike, transmeton lajmi.net

Michael ishte një nga artistët kryesorë në muzikën popullore në vitet e 80-ta, ndërsa kohët e fundit u kthye përsëri në qendër të vëmendjes. Në shkollë, Michael u miqësua me Andrew Ridgeley, me të cilin dashurinë për muzikën pop e bënë realitet. Sipas raporteve, Michael dhe Ridgeley ishin një duo e pamundur. Michael ishte i shkurtër dhe i trashë, ndërsa Ridgeley ishte tejet tërheqës.

Michael dhe Ridgeley braktisën shkollën e mesme dhe krijuar grupin jetëshkurtër ‘Ekzekutivi’. Ky bend ka luajtur vetëm një koncert dhe pastaj është shpërbërë, por çifti i këngëtarëve shpejt gjeti suksesin. Në vitin 1982, ata bënë një kontratë inqizimi me Innervision dhe u bënë të njohur si Wham! Albumi i tyre i parë ‘Fantastic’ u lëshua në Britani në vitin 1982 dhe mori vendin e katërt në listat atje (ai u lëshua edhe në SHBA vitin tjetër). Wham! U zhvillua shumë shpejtë dhe u bë një trend në mesin e vajzave të reja aso kohe.

Si këngëtar, tekstshkrues e kompozitor, Michael ishte ylli i grupit. Hitet e ndryshme si Wake Me Up Before You Go-Go, Careless Whisper, Everything She Wants, Edge of Heaven, Im Your Man, Where Did Your Heart Go, e bënë atë të prekte në majat e muzikës pop.

Si një solo artist, Michael ka fituar çmimin e tij të parë Grammy me një duet me ikonën Aretha Franklin – “I Knew You Were Waiting”, fituan çmimin për performancen më të mirë R&B në vitin 1987. Në të njëjtin vit, ai bëri debutimin e tij mbresëlunës me ‘Faith’. Për të rikrijuar imazhin e tij prej një të riu adoleshent, ai ndryshoi edhe stilin e veshjes, duke bërë që të duket shumë më i ri. Suksese të tjera ishin edhe: “Father Figure,” “Monkey,” and “One More Try.”

Michael nxiti edhe një shumë të polemikave pas lëshimit të albumit “I Want Your Sex”. Disa nga radiot në aso kohe në Shtetet e Bashkuara refuzuan për ta luajtur për shkak të përmbajtjes së tij eksplicite, ndërsa disa të tjerë për të njëjtën arsye e luajtën vetëm natën vonë. Pavarësisht protestave të mëdha dhe polemikave që nxiti, albumi përfundoi duke u shitur mbi 7 milionë herë dhe fitoi Grammy Award për albumin e vitit 1988, shkruan lajmi.net

Duke vazhduar evolucionin, Michael u përfshi edhe nga disa elemente ndjeshmërie dhe muzikës xhaz në këngët e tij për Listen Without Prejudice Vol.1 (1990). Në vazhdën e distancimit të mëtutjeshëm të figurës së tij si pop artist ai në videon e këngës “Freedom 90”, zgjodhi të mos jetë, por në këtë video u paraqiten modele të tilla si Naomi Campbell, Christy Turlington dhe Cindy Crawford.

Edhe pse Listen Without Prejudice Vol. 1 morri komente pozitive, albumi ishte shitur vetëm rreth një milion kopje. Michael u përfshi në një betejë ligjore me kompaninë e tij të inqizimit Sony. Ndjenja se ata kishin dështuar të promovonin albumin, ishte arsyeja se ai donte t’i jepte fund kontratës së tij me ta. Konflikti u zvarrit për disa vjet, gjatë së cilës kohë Michael kishte inqizuar vetëm disa këngë.

Në vitin 1991, Michael këndoi në duet me Elton John për bamirësi, versioni i tyre i këngës “Don’t Let the Sun Go Down On Me” ishte hiti numër 1 me të ardhuar në Londër. Më në fund, i lirë nga kontrata e tij me Sony, Michael lëshoi albumin ‘Older’ në vitin 1996. Dy hitet “Jesus to a Child” and “Fastlove,” ishin brenda top 10 hiteve më të mëdha në SHBA dhe kështu, Michael përsëri ishte atje ku e kishte vendin. Në këtë vit, Michael fitoi çmimin si artisti më i mirë mashkull në Britani dhe MTV në Europë.

Në vitin 1998, George Michael bëri bujë, edhe pse kësaj rradhe jo për muzikën e tij. Ai u arrestua për sjellje të pahijshme në një dhomë të meshkujve në një banjë publike në Los Angelos. Pas incidentit, Michael pati një paraqitje televizive ku e pranoi se ishte homoseksual. Ka patur disa spekulime në lidhje me orientimin e tij seksual ndër vite, por kjo ishte deklarata e parë e tij publike.

Pas gjithë kësaj, Michael përsëri iu kthye muzikës dhe përpjekjeve të tij për të lënë gjurmë. “Këngët nga shekulli i kaluar (1999), mori shumë komente pozitive dhe albumi bëri shumë përshtypje për blerësit. Michael ka inqizuar edhe disa muzikë të tjera teke viteve të ardhshme, duke përfshirë edhe një duet me Whitney Houston në vitin 2000 me këngën “If I Told You That.”

Michael, në vitin 2004 lëshoi albumin e tij të katërt solo. Me këngët “Flawless dhe “Amazing” shënoi sukses në listat e muzikës pop. Pas këtij albumi, Michael bëri disa komente në lidhje me heqjen dorë nga muzika, por vendimi i tij për të pensionim, doli të ishte jetë-shkurtër.

Në vitin 2008, Michael ringjalli karrierën e tij në Shtetet e Bashkuara duke marrë pjesë dhe luajtur si një mysafir në seritë televizive Eli Stone. Ai gjithashtu vazhdoi me luajtjen e disa nga hitet e tij klasike. Në prill të vitit 2011, Michael lëshoi një rikrijim të hitit të viteve të 70-ta të Stevie Wonderit “You And Me”. Në gusht të këtij viti, këngëtari dhe kompozitori i famshëm u sëmurë për disa muaj, për t’u shëruar më pas dhe për të luajtur hitet si “Freedom! 90” and “White Light” në ceremoninë përmbyllëse të lojrave olimpike të vitit 2012 të mbajtura në Londër.

Në maj të vitit 2013, Michael e dërguan në spital në Londër pasi ishte përfshirë në një aksident por nuk ishte lënduar shumë. Michael jashtë artit, ishte në një marrëdhënie 13 vjeçare me Kenny Goss që përfundoi në vitin 2011 dhe thuhet se lidhja e tij e fundit ishte me stilistin e famshëm të flokëve Fadi Fawaz.

Kënga e tij më e popullarizuar dhe hiti i tij i përjetshëm është ‘Last Christmas’ dhe pikërisht ai ka ndërruar jetë sot, kur festat e Krishtlindjes po festohen kudo në botë./Lajmi.net/