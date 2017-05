Nga arresti shtëpiak synojnë të bëhen deputetë (Video)

Aktivistët e Vetëvendosjes, Frashër Krasniqi, Adea Batusha, Egzon Haliti e Atdhe Arifi vazhdojnë të mbetën në paraburgim, pasi që Prokuroria Speciale e Kosovës u ka ngritur aktakuzë për terrorizëm nën dyshimet për sulm ndaj ndërtesës së Kuvendit të Kosovës.

Të gjithë këta aktivistë janë kandidatë për deputetë dhe do të kenë të pamundur që të bëjnë fushatë sikurse edhe kolegët e tyre.

Por, pavarësisht arrestit shtëpiak ata kanë vendosur mënyrën se si do të mbajnë fushatën zgjedhore.

Frashër Krasniqi, gjatë një interviste për Ekonomia Online, ka thënë se komunikimin me elektoratin do ta bëjnë përmes rrjeteve sociale.

Por ka thënë se edhe banesa e tij do të përdoret si vendtubim për të gjithë qytetarët të cilët shprehin interesim për të vizituar atë.

“Është pak më problematike se normal nuk do të mund të dalim nëpër teren me u takua shumë njerëz në rast nëse nuk do të ishim në arrest. Mirëpo solidariteti i madh i njerëzve na ka mundësua me bo fushat, sepse ka shumë qytetarë që vijnë e na vizitojnë në vendet se ku banojmë na…fusha tjetër janë rrjetet sociale ku ne do të kemi mundësi e kemi edhe më shumë kohë për me iu qasur njerëzve përmes rrjeteve sociale dhe besoj që në këtë mënyrë do të bëjmë aktivitetin tone gjatë fushatës”, ka thënë Krasniqi.

Por kërkesa e cila duhet të bëhet në Gjykatën Themelore në Prishtinë, e cila u mundëson për të qenë pjesë e fushatës e cila duhet të bëhet nga avokatët e aktivistëve nuk është bërë ende.

“Këtë ide që të bëjmë kërkesë në gjykatë nuk e kemi pasur, faleminderit për iden. Po besoj që shumë shpejt kemi me e shqyrtuar. Por as i përket ditës së votimit shumë shpejt do të bëjmë këtë kërkesë në mënyrë që të ushtrojmë të drejtën e votimit”, është shprehur Krasniqi.

Frashri nuk ka mohuar as faktin se ka dëshirë të jetë pjesë e deputetëve të VV-së, të paktën të përballet me kolegët e tij të cilët i kishte kundërshtuar jashtë ndërtesës së Kuvendit.

“Normalisht kisha pas shumë qejf që të përballem njëherë me ata deputet të pushtetit, dhe normalisht se nëse unë do jem fitues ata do të jenë opozitë sepse normalisht Lëvizja Vetëvendosje do t’i fitojë këto zgjedhje, mirëpo po do të kisha pas qejf me u përball me ta sepse ky vendim i takon qytetarëve të Kosovës”, ka thënë Krasniqi.

Teksa po fliste për procesin e tij gjyqësor së bashku me aktivistët e tjerë ai tregoi se partia e tyre asnjëherë nuk do ta përdorte rastin e tyre, duke përfshirë këtu edhe vdekjen e Astrit për përfitime apo penalizime partiake.

“Rasti jonë në përgjithësi do të përdoret për t’i vetëdijesuar njerëzit se çka po ndodhë në Kosovë. Pra do të përdoret si shembull se qysh një sistem autoritarë e përdor sistemin e drejtësisë për t’i stigmatizo dhe për t’i njollosur kundërshtarët e vet politik e që në këtë rast është Lëvizja Vetëvendosje.

Por kandidati i cili diplomoi një ditë më parë në Psikologji, Atdheu ka thënë se kandidimi i këtij grupi aktivistësh për deputet ka më shumë arsyen e rastit të gushtit të vitit të kaluar.

“Arsyeja e kandidimit tonë është më shumë për arsye të gushtit të vitit të kaluar, prej akuzës së montuar politike prej rastit të Kuvendit domethënë, dhe prej atij rasti Lëvizja ka vendosur që neve të katërve të na dërgoj përpara dhe unë jam bindura që ne do shkojmë përpara sepse përkrahja që e kemi marrë vazhdimisht, kundër këtij pushteti të kapur që monton akuza politike na ka bërë të kuptojmë që ne do t’ia dalim përpara”, shprehet Arifi.

Fushatën e tij e ka menduar njëjtë si shoku i tij në arrest, Frashri. Sipas tij, gjithçka do të ndodh virtualisht por se a do marrin leje nga Gjykata për të qenë pjesë e fushatës zgjedhore apo jo Arifi ka thënë se për këtë duhet të konsultohen me Lëvizjen.

“Për fushatën zgjedhore thash se duhet të diskutojmë me Lëvizjen edhe me shokët njëherë sepse nuk kemi kështu ndonjë vendim zyrtarë jemi në diskutime dhe do t’i shohim format e qasjes tonë në fushatë zgjedhore”, ka thënë ai.

Egzoni cili po vazhdon të kalojë kohën në shtëpi duke lexuar. Ai si dhe të tjerët nuk e dinë nëse do të kenë mundësi që të votojnë në 11 qershor.

“Neve na pamundësohet fushata në terren kishte me qenë mirë që edhe ne të jemi në terren jo vetëm për fushatën tonë individuale por edhe të Lëvizjes t’i ndihmojmë në fitoren e sivjetme por fushatën ne të katërt do ta bëjmë përmes rrjeteve sociale e cila është e vetmja mundësi. Nuk e di nëse ditën e votimit do të mund të jem i lirë nga gjykata. Po do të marrim leje, se me sa di unë edhe në burg kanë të drejtë të votojnë dhe e shoh të pararsyshme që në arrest shtëpiak të mos mund të votojnë”, ka thënë ai.

Kurse femra më e përfolur për terrorizëm, Adea Batusha, aktiviste dhe pjesë e listës së Vetëvendosjes për deputete e “Kuvendit të sulmuar”, ka treguar që vetë partia e saj ka vendosur që ajo të jetë pjesë e kësaj liste prej 110 deputetësh.

Ajo ka thënë se një listë e Vetëvendosjes nuk do të kishte kuptim nëse nuk do të kishte të përfshirë të rinj nga mosha por edhe nga mendësia.

“Dallimi ynë substancial është se aktivistët e Vetëvendosjes nuk e shohin politikën si një mjet për përfitime personale por si një gjë që i shërben qytetarit dhe vetëm kaq. Pra të qenurit përfaqësuesit e popullit tënde do të duhet të shihej si një përgjegjësi e madhe dhe jo si privilegj personal”, ka thënë Batusha teksa fliste për bindjet e saj ndaj fitores së VV-së.

Batusha ka treguar se është e gatshme që në banesën e saj të mirëpres qytetarë të cilëve do t’ua paraqes plan programin e saj dhe të partisë.

Duke folur gjithmonë për ngritjen e mëtutjeshme të partisë të cilën e përfaqëson ajo e zhgënjyer tha se nuk pret që Gjykata do të respektojë kërkesën për të qenë pjesë e fushatës zgjedhore.

“Nuk kemi kërkua nga gjykata që të jemi të lirë, por nuk ma merr mendja që gjykata e lejon një gjë të tillë, i vetmi moment kur ne kemi të drejtë të marrim leje është në ditën e votimit kur dhe do të dalim të votojmë”, ka thënë ajo.

Kurse rastin e saj dhe të shokëve të saj ajo ka thënë se nuk ka të bëjë më penalizime ose favorizime.

“Rasti ynë nuk ka të bëjë me penalizime ose favorizime, ne jemi aktivistë të thjesht sikurse çdo aktivist tjetër që punon për fitoren e saj”, ka thënë ajo.

Pjesë e aktivistëve të akuzuar për terrorizëm, ishte edhe i ndjeri Astrit Dehari, i cili humbi jetën në Qendrën e paraburgimit në Prizren.