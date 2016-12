Neto ka një lajm që do t’ua mbushë sytë me lot (FOTO)

Neto ka marrë një vendim të rëndësishëm.

Mbrojtësi i Chapecoense, Neto synon të kthehet sërish në fushën e lojës pasi është liruar nga spitali të enjten.

31-vjeçari ishte një prej vetëm gjashtë të mbijetuarve pas rrëzimit të aeroplanit ku humbën jetën 71 persona gjatë rrugës për në Medellin për ndeshjen e parë finale të Copa Sudamerica në nëntor.

Pas largimit nga spitali, braziliani tha se sërish dëshiron të luajë për Chapecoense.

“Kam ardhur këtu sepse dua t’i falënderoj ata që kanë luftuar me mua. Është e pamundur të mos flas për ata që nuk janë më”, deklaroi ai para gazetarëve, përcjell “lajmi.net”.

“Kam humbur shumë shokë, besoj se së shpejti, do të jem në gjendje të luaj sërish. Dhashtë Zoti, do të shkeli në fushën në Conda Arena me fanellën e Chapecoense”, theksoi Neto. /Lajmi.net/

