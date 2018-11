Nesër seancë e jashtëzakonshme e Kuvendit

Nesër seanca e jashtëzakonshme e Kuvendit të Republikës së Kosovës.

Kuvendi i Kosovës do të mbajë nesër seancë të jashtëzakonshme me kërkesën e 42 deputetëve, lidhur me dështimet dhe skandalet në politikën e jashtme të Republikës së Kosovës, njofton kumtesa, përcjell lajmi.net.

Seanca do të mabhet nesër në ora 10:00.

Seanca do të ketë vetëm një pikë të rendit të ditës:

1. Debat parlamentar sipas kërkesës së 42 deputetëve për mbajtjen e seancës së jashtëzakonshme lidhur me dështimet dhe skandalet në politikën e jashtme të Republikës së Kosovës. /Lajmi.net/