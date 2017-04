Nesër LDK mobilizohet për demarkacionin dhe zgjedhjet (Video)

Këshilli i Përgjithshëm i Lidhjes Demokratike të Kosovës në mbledhjen që do të zhvillojë ditën e nesërme do të diskutojë për zgjedhjet lokale dhe marrëveshjen e demarkacionit me Malin e Zi.

Kryeministri Isa Mustafa para pak ditësh është shprehur se këtë muaj do procedojë në kuvend këtë marrëveshje, dhe siç duket ky takim do të jetë i një rëndësie të veçantë për demarkacionin.

Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale nga radhët e LDK-së, Arban Abrashi tha për Tribuna Channel se duhet të punohet edhe me deputetët që kanë shprehur hezitim për demarkacionin për arsyen sa më shpejt të miratimit se edhe Bashkimi Evropian nuk mund të jetë i njëjti gjithmonë.

Ndërkaq për këtë çështje kanë folur edhe Ismet Beqiri dhe Shpejtim Bulliqi.