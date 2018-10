Nesër fillon formimi i komisionit parlamentar për pajtim nacional

Në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë pritet që nga nesër të filloj procedura për formimin e trupit për pajtim, një nga katër kërkesat e deputetëve të VMRO-DPMNE-së, të cilët votuan për ndryshimet kushtetuese që e paraqitën deri tek Kuvendi.

Kostandin Kostadinov nga LSDM në deklaratat për mediat vlerësoi se Kuvendi me votimin e ndryshimeve kushtetuese ka marr vendim histori.

Deputeti i LSDM-së tha se ditën e hënë do të formohet një trup kuvendar për pajtim e cila do të dërgon në pajtimin në mes deputetëve në lidhje me atë çka ndodhi më 27 prill. Deri në formimin e kësaj ai nuk deshi të jap asnjë detaj. /Lajmi.net/