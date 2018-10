Nesër dalin në shitje biletat! Këto janë rregullat dhe vendet e shitjes

FFK ka bërë të ditur se shitja e biletave për ndeshjen Kosova Malta do të fillojë nga nesër.

Tifozët e futbollit po presin me padurim ndeshjen e radhës. Interesimi pritet të jetë shumë i madh. /Lajmi.net/

Ky është njoftimi i FFK:

Federata e Futbollit e Kosovës njofton opinionin se shitja e biletave për ndeshjen Kosovë – Maltë, që do të zhvillohet më 11 tetor në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë do të fillojë të hënën, më 8 tetor prej orës 17.00 dhe shitja e tyre do të bëhet në dyqanet e kompanisë IPKO, në pikat e mëposhtme të shitjes.

– Një person mund të blejë vetëm 5 bileta.

– Për çdo fëmijë nevojitet bileta

– Secili duhet të ulet në ulësen e vet dhe askush nuk ka të drejt të qëndrojë në shkallë të stadiumit.

Pikat e shitjes

Perandori Justinian nr.16 Prishtinë Pejton 38349700700

Rr. Sali Ceku nr.22, Prishtinë Dardania 38349700700

Sheshi Nëna Tereze (përballë bustit të NënësTerezë) Prishtinë Qendra Prishtinë 38349700700

Rr. Latif Hasani përballë Kuvendit Komunal, Ferizaj Ferizaj 38349700700

Rr.Adem Jashari afër Meridian në qendër, Gjilan Gjilan 38349700700

Bulevardi Shemsi Ahmeti 24 Mitrovicë 38349700700

Rr. NënaTereza nr. 414 Gjakovë Gjakovë 38349700700

Eliot Engel nr.61, Pejë 38349700700

Rezmi Ademaj nr. 34 Prizren Prizren 38349700700