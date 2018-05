Nëse zgjoheni në këtë orë gjatë natës, atëherë dikush kërkon tu thotë diçka

Qëndrimi zgjuar ne disa ore të caktuara te ditës, ka disa kuptime. Mësojini me poshtë: 9-11 të mbrëmjes

Qëndrimi zgjuar në këto orë është ndoshta për shkak të stresit. Nëse ky është vërtet problemi, përpiqu të relaksoheni për të paktën gjysmë ore para se të shkoni në shtrat. Provoni meditimin ose yoga, pa menduar për gjërat e tjera.

11 e mbrëmjes – 1 të mëngjesit

Nëse jeni zgjuar rreth këtyre orëve, po vuani me siguri nga ndonjë zhgënjim emocional. Në këtë orë, fshikëza e tëmthit është organi më aktiv. Për të zgjidhur problemin dhe për të fjetur sa më parë, përpiquni të kuptoni çfarë nuk shkon dhe bëni diçka që ju relakson.

1-3 e mëngjesit

Zgjimi në këtë orë është rezultat i zemërimit të tepërt që keni akumuluar gjatë ditës. Mjekësia tradicionale kineze thotë se kjo ndikon në funksionin e mëlçisë dhe gjithashtu mund të lidhet me energjinë e tepërt Yang. Për të zgjidhur problemin, përpiquni të meditoni dhe pini një gotë me ujë.

3-5 e mëngjesit

Të jesh zgjuar mes orës 3 dhe 5 të mëngjesit, do të thotë se një forcë e mbinatyrshme po përpiqet të komunikojë me ju. Disa ekspertë thonë se kjo përfshin një qëllim të madh dhe se ky “komunikim” është i lidhur me trishtimin. Ajo që duhet të bëni është të luteni më shumë, si dhe të mësoni disa teknika frymëmarrjeje ose ushtrime gjumi.

5-7 e mëngjesit

Zgjimi mes orës 5 dhe 7 të mëngjesit është ndoshta për shkak të një bllokimi emocional. Në këtë pikë, zorra është organi më aktiv i trupit.

Për të zgjidhur problemin, përpiquni të çkontraktoni muskujt.