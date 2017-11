Nëse ju pëlqen kafeja e zezë, ju jeni ndoshta jeni një psikopat

Nuk ka mënyrë të gabuar që të ketë kafe; ose të paktën, kështu ne menduam.

Hulumtimet e reja kanë gjetur një korrelacion midis pëlqimit të shijes së hidhur dhe një mori tiparësh Machiavellian. Çfarë do të thotë kjo për të dashuruarit me kafe të zeza?

Si ju pëlqen kafe juaj është një zgjedhje krejtësisht personale, dhe nuk ka asgjë të keqe me dëshirën për të pasur atë një mënyrë të caktuar; të paktën, ky ishte skenari deri vonë. Një studim i ri ka treguar se njerëzit që preferojnë xhelatin e tyre të kafesë më shumë kanë gjasa të shfaqin tendenca psikopatike sesa ata që e pëlqejnë atë mënyrë “normale”.

Hulumtimi, i cili u zhvillua në Universitetin e Innsbruck në Austri, ka gjetur se njerëzit që shfaqin një shije për ushqime të hidhura dhe pije janë ‘të lidhura pozitivisht’ me tipare si psikopatia dhe sadismi i përditshëm, transmeton lajmi.net.

Studimi përfshinte kryerjen e dy eksperimenteve në 953 njerëz në total, dhe rezultatet e saj u botuan në Journal of Appetite. Hulumtuesit, Christina Sagioglou dhe Tobias Greitemeyer, i bënë pjesëmarrësit të plotësonin një pyetësor me detaje mbi preferencat e tyre ushqimore dhe aromë. Pastaj u pyetën në lidhje me tiparet e personalitetit si narcizmi, psikopatia, Machiavellianism dhe faktorët e personalitetit “Big Five”: ekstraversioni, pranimi, hapja, ndërgjegja dhe neuroticizmi.

Rezultatet treguan një korrelacion midis atyre që preferonin “ushqimet më të hidhura” në studim, si: kafe e zezë, birra, rrepka dhe selino, si dhe tipare keqdashëse dhe psikopatike. Për më tepër, doli se ekzistonte një lidhje e fortë mes një preference për shijen e hidhur dhe sadizmin e përditshëm – gëzimin e shkaktimit të niveleve të moderuara të dhimbjes tek të tjerët.

U tregua gjithashtu se njerëzit që gëzojnë shijet e ëmbla kanë tendencë që të kenë tipare më të ‘pëlqyeshme’ të personalitetit, si simpatia, bashkëpunimi dhe mirëdashja. Një studim i botuar në Journal of Nutrition në vitin 2012 kishte zbuluar se njerëzit kanë një shije të lindur për ushqimin e ëmbël sepse shpesh u siguron atyre energji dhe ushqyes të domosdoshëm, percjell lajmi.net.

Në një shënim të ngjashëm, njerëzit kanë qenë të njohur për të shmangur ushqimet e hidhura sepse shija gjithmonë ka pasur konotacione negative dhe ka qenë e lidhur me toksina. Për të përmbledhur mjerimin e të dashuruarve të kafesë të zezë, hulumtuesit treguan gjithashtu se shoqata midis ushqimeve të hidhura dhe tendencave psikopatike mund të bëhet kronike dhe të përkeqësohet me kalimin e kohës.

Ndërkohë që të gjithë mund të duken si dënime dhe trishtim, studiuesit theksojnë se ‘hidhura’ është një term që është subjektiv dhe mund të ketë kufizuar studimin e tyre. Ata gjithashtu mbeten të pasigurt për atë që saktësisht shkakton korrelacion midis atyre me një dashuri për shijet e hidhura dhe personalitetet e pahijshme.

Megjithatë, urdhërimi i kafes suaj në mëngjes pa qumësht dhe sheqer nuk është gjëja më e keqe në botë. Kafja e zezë siguron disa përfitime të provuara të mëdha, disa prej të cilave janë ndjenja e rritjes së lumturisë, rritja e kujtesës, niveli i përmirësuar i inteligjencës dhe pastrimi i stomakut. Gjithashtu është e dobishme për mëlçinë, ndihmon në humbjen e peshës dhe ul rrezikun e diabetit dhe kancerit.

Ndërsa studimi mund të ketë gjetur disa korrelacione, është e rëndësishme të theksohet se madhësia e mostrës ishte e vogël dhe të dhënat, vetë-raportuar. Hulumtime të tjera kanë treguar gjithashtu se preferencat e ushqimit ndryshojnë me kalimin e kohës; ne shpesh rritemi për të fituar shumë shije të reja që ne kurrë nuk do ta kishim konsideruar më parë.

Pra, për të dashuruar me kafe të zezë, nëse shija e hidhur e joe tuaj ju bën të ndiheni mirë, nuk ka asnjë arsye për të ndaluar! Përveç kësaj, gjëja më e keqe që mund të ndodhë është të bëhesh një psikopat, apo jo? /Lajmi.net/