“Nëse e shohim futbollin si sport kolektiv, Xavi është lojtari me më së shumti influencë”

Xavi Hernandez , ish anëtari i Barcelonës, është një nga lojtarët që ka bërë revolucion në futbollin modern.

Ai, sa ishte në kulmin e karrierës, ishte pa dyshim mesfushori më i mirë në botë. Së bashku me Andres Iniestan, ishin një tandem i pa konkurrentë në mesfushë.

Xavi shquhet për vizionin e tij në fushë. Qetësia me topin dhe aftësia për ta shpërndarë lojën ishin të jashtëzakonshme tek spanjolli.

“Nëse e analizojmë futbollin si sport kolektiv, Xavi është lojtari me më së shumti influencë. Të tjerët mund ta lëvizin një lojtar, por unë kam parë vetëm Xavin që mund t’i lëvizë 22 lojtarët që ndodhën në fushë” ishin fjalët e Jose Exteberria për mesfushorin spanjoll.

38 vjeçari aktualisht paraqitet me skuadrën Al- Saad. /Lajmi.net/

Shikoni këtë pasim të Xavi:

“If we analyse football as a collective sport, he is the most influential player I have seen. Others can move their team, but I have only ever seen 1 player, who can move all 22 players on the pitch as he wishes, to his rhythm.” — Jose Etxeberriapic.twitter.com/QE7zvoFbWT

