Nënshkruhet marrëveshja për “Kosovën e Re”, zyrtarët shtetëror e quajnë historike

Është nënshkruar në marrëveshja mes Qeverisë së Kosovës dhe kompanisë amerikane “Contour Global” për ndërtimin e termocentralit “Kosova e Re”.

Të pranishëm në këtë ceremoni janë presidenti, Hashim Thaçi, kryeministri Ramush Haradinaj, Ambasadori i SHBA-ve Greg Delaëie, ministri i Zhvillimit Ekonomik, Valdrin Lluka, CEO i kompanisë Countur Global Joseph Brandt dhe përfaqësues tjerë diplomatikë dhe institucioneve ndërkombëtare dhe përfaqësues tjerë të institucioneve vendore.

Me rastin e kësaj marrëveshje, presidenti Thaçi e ka quajtur marrëveshje historike, duke thënë se kjo është mesazh i mirë për Kosovës në botë, raporton lajmi.net.

“Ky investim me vlerë me mbi 1 miliard euro do të krijojë 10 mijë vende të reja të punës. Me këtë investim do të zgjedhim një problem të ndjeshme, por dërgojmë edhe mesazh në botë se jemi vend potencial në botë për investime”, ka thënë ai

Thaçi më pas ka thënë se “Shteti ynë është në rrugën e duhur për zhvillim të metutjeshëm. Me të filluar ndërtimin e termocentralit “Kosova e Re” do t’i mundësojë kosovëve një të ardhme prospreituese për qytetarët. Kjo është marrëveshje historike në prag të përvjetorit të pavarësisë.”

Kryeparlamentari Veseli ka uruar për nënshkrimin e marrëveshjes dhe ka thënë se është investimi më i madh në Kosovës deri tani.

Ai ka thënë se Kosova po e dëshmon se është vend potencial për investime të mëdha, ndërsa me anë të kësaj marrëveshje do të ketë zhvillim ekonomik dhe se kjo dëshmon se Kosova ka vizon atlantik.

Ndërsa, kryeministri Haradinaj nuk është se ka folur shumë vetëm ka thënë se do të vazhdohet me punë.

Në ana tjetër, ambasadori Delawie ka uruar të gjitha palët për këtë marrëveshje, dhe ka thënë se është një ditë shumë e mirë për sigurinë energjetike të Kosovës.

Ai ka përmendur edhe ish-kryeministrin Isa Mustafa dhe Blerand Stavilecin që kanë kontribuar në këtë marrëveshje.

Delawie u ka bërë thirrje të gjithë afaristëve të botës të provojë investimet në Kosovës, pasi është vend potencial për çfarëdo investime.

Ai ka siguruar zyrtarët shtetëror dhe qytetarët e Kosovës, që bashkëpunimin i SHBA-së me Kosovën do të vazhdojë. /Lajmi.net/