Nënat seksi të estradës, shembull i mirë apo i keq për gjeneratat e reja?!

Estrada shqiptare është e pasur me shumë artistë të cilët vazhdimisht punojnë për të sjellë krijime të reja për fansat e tyre.

Si gjinia mashkullore ashtu edhe ajo femrore janë aktiv si me këngë ashtu edhe me mbrëmje muzikore, shkruan lajmi.net.

Kur jemi tek këngëtaret, normalisht që për ato të cilat sapo janë bërë nëna është më e vështirë të merren me muzikë, pasi duhet që të jenë më afër foshnjave. Ani pse nuk janë aktive në skenë, fansat i mbajnë të informuar nëpërmjet imazheve në rrjete sociale, sidomos në Instagram.

Nëse flasim për këngëtaret nëna në estradë, një gjë që na bie në sy nëse shikon profilet e tyre në rrjetre sociale, është fakti që shumë shpejt ato kthejnë format e mëparshme trupore.

Disa prej tyre në publik po cilësohen si nënat më seksi në estradë, pasi që kujdesen për të arritur format e dëshiruara trupore, por lidhur me paraqitjet e tyre skenike, këto artiste në disa raste vlerësohen si shembull i keq për të tjerët dhe natyrisht shumë prej tyre edhe si shembull i mirë.

Lajmi.net sjell një listë të artisteve të cilat nga publiku po cilësohen si nënat më seksi në estradën shqiptare dhe vlerësimet që iu bëhen atyre.

Nora Istrefi

Këngëtarja Nora Istrefi më 16 maj 2015 kishte fituar epitetin nënë, duke sjellë në jetë vajzën të cilën ajo dhe bashkëshorti i saj, Roberti e pagëzuan Renee. Ajo për shumë vite është renditur në mesin e artisteve më seksi të estradës, e këtë epitet ka vazhduar ta mbajë edhe tani, ku për një kohë shumë të shkurtër kishte rikthyer linjat trupore, të cilat i ekspozon në paraqitjet e saj publike. Po të shikosh në rrjete sociale, Nora komentohet shumë lidhur me paraqitjet skenike, shumë komentues e quajnë shembull të keq për shkak të ekspozimit të linjave trupore.

Por, krahas kritikave ka edhe prej atyre që e vlerësonin lartë atë, duke e krahasuar me yllin me famë botërore, Jennifer Lopez.

Tuna Sejdiu

Përveç Norës, edhe kunata e saj, Altuna Sejdiu të cilën në publik njihet si Tuna, po cilësohet si artiste joshëse në estradë. Më 2 maj 2017, këngëtarja u bë nënë, duke sjellë në jetë një djalë që e pagëzoi me emrin Tian. Në muajt e parë pas lindjes së vajzës, këngëtarja pranoi kritika se kishte shtuar shumë peshë, por pas ushtrimeve të pandalshme në palestër, ajo arriti t’i befasojë të gjithë me linjat trupore duke e bërë të futet në listën e këngëtareve nëna më seksi në estradë. Por, edhe tek Tuna vërehen komentet pozitive dhe ato negative, madje këto të fundit dominojnë në shumë prej imazheve të këngëtares. Kanë qenë shumë të ashpra kritikat në imazhet me barkun e fryrë të këngëares gjatë shtatzënisë.

Adelina Ismaili

Në shumë raste Adelina Ismaili cilësohet si “diva e estradës shqiptare”, por prej kohësh nuk ka qenë aktive me projekte të reja muzikore. Më 18 prill 2017, Adelina u bë nënë për herë të parë, ajo dhe partneri i saj Vali u bekuan me një djalë, të cilin vendosën ta pagëzojnë Uliks. Edhe Adelina nuk ka ndryshuar në linjat trupore, për pak kohë pas lindjes është shfaqur tërheqëse si çdo herë. Adelina cilësohet si shembull i mirë, po të shikosh komentet që pranon në rrjete sociale, në të shumtën e rasteve dominojnë ato pozitive.

Zaimina Vasjari

Këngëtarja Zaimina Vasjari në fillim të këtij viti u bë nënë për herë të parë. Ajo çdo herëështë cilësuar artiste tërheqëse, e cila ka mahnitur çdo herë me paraqitjet e saj skenike. Më 29 janar 2018, Zaimina solli në jetë vajzën që e pagëzoi me emrin Khloe. Por, ashtu si gjatë shtatzënisë ku deri në muajt e fundit kishin qarkulluar thashetheme lidhur me shtatzëninë e saj, për shkak të formave perfekte trupore, këngëtarja edhe pas lindjes vazhdoi të lë pa fjalë të gjithë me paraqitjet skenike. Krahas paraqitjeve joshëse të këngëtares, në komente të fansave nuk vërehen vlerësime negative për të, por të shumta janë komplimentet për dukjen e këngëtares.

Madje, kishte të atillë që Zaiminën e vlerësonin me “Mami më e bukur në botë” që prej kohës së shtatzënisë.

Argjentina Ramosaj

Këngëtarja Argjentina Ramosaj në korrik të 2015-ës solli në jetë djalin Noah, për të cilin është kujdesur gjatë gjithë kësaj periudhe dhe së fundi ka vendosur të rikthehet në skenë. Përveç se është kthyer me shumë energji në skenë, këngëtarja po komentohet pozitivisht për paraqitjet e saj skenike, në të cilat vjen tejet joshëse. Argjentina çdo herë është komentuar për paraqitjet e saj skenike, vlerësimet për të janë vetëm pozitive.

Fjolla Morina

Këngëtarja Fjolla Morina më 11 gusht të vitit 2015 fitoi për herë të parë epitetin nënë, duke sjellë në jetë vajzën që e pagëzoi me emrin Alayah. Këngëtarja në shumë paraqitje të saj skenike ekspozon linjat trupore, për të cilat me ushtrimet në palestër ka arritur ato që kishte dëshiruar, duke e bërë kështu në mesin e nënave më seksi të estradës. Fjolla pranon shumë komente negative në çdo paraqitje publike dhe shumë prej komentuesve e cilësojnë si shembull të keq për të tjerët.

Por, nuk kanë munguar as komentet pozitive, ku ndjekësit e vlerësonin atë për format bombastike trupore, të cilat në disa raste i ka ekspozuar vetëm në të brendshme.

Ryva Kajtazi

Këngëtarja Ryva Kajtazi është një nga artistet nëna të skenës muzikore shqiptare. Më 11 prill të vitti 2017 ajo solli në jetë vajzën që e pagëzoi me emrin Dorela.Ajo kishte shtuar goxha peshë pas lindjes, por në muajt e fundit i kishte vendosur qëllim vetes që t’i largonte kilet e tepërta. Në këtë mënyrë në paraqitjet e fundit Ryva duket një nënë tejet seksi. Ryva Kajtazi pranon shumë komplimente për paraqitjet e saj, por në disa raste është kritikuar për ndërhyrjet në fytyrë.

Më së shpeshti, ajo ka marrë komente pozitive për format që ka arritur t’i rikthejë pas lindjes, pasi ka humbur goxha peshë.

Çiljeta Xhilaga

Këngëtarja Çiljeta Xhilaga gjatë shkurtit të vitit 2013 ishte bërë nënë për herë të parë, pasi solli në jetë Fernandon. Ajo çdo herëështë komentuar për gjoksin bombastik, të cilin e kishte zvogëluar, ndërsa tani edhe pse ende ka kile të tepërta, cilësohet si “mama seksi” e estradës. Këngëtarja komplimentohet për rolin e saj si nënë, ngase kujdeset vazhdiisht për djalin, këtë gjë e ka dëshmuar shumë herë.

Por, përveç artisteve që janë ende të reja në moshë, janë edhe disa prej tyre që lindjet e fëmijëve i kanë përfunduar vite më parë, por që vazhdojnë t’u bëjnë “konkurrencë” të tillave siç u përmendën më lart. Albërie Hadërgjonaj është njëra prej këtyre këngëtareve e cila është nënë e dy vajzave, por që përkundër viteve vazhdon të jetë në top-formë. Në imazhet që Albëria sjell kohë pas kohe në rrjete sociale bën që të jetë shumë e komentuar, në disa raste me kritika për ndërhyrjet që ka realizuar në fytyrë.

Përveç Albëries edhe Ledina Çelo është këngëtare e cila vazhdon të qëndrojë në top-formë edhe përkundër asaj që vitet ecin. Fotografitë e saj në bikini, lënë pas edhe ato të shumë modeleve të njohura me forma perfekte trupore.

Krahas këtyre arsiteve që janë përmendur më lart, edhe këngëtaret Adelina Tahiri, Xhensila Myrtezaj dhe Orinda Huta, që janë në muajt e fundit të shtatzënisë, çdo herë janë cilësuar si këngëtare joshëse të estradës shqiptare, epitet të cilin vazhdojnë ta mbajnë ende.

Elementi që më së shumti po ndihmon artistet që vitet e fundit t’i kushtojnë rëndësi të madhe perfeksionimit të formave trupore është palestra, të cilën e frekuentojnë vazhdimisht.

Andaj, nga monitorimi i rrjetit social Instagram, vërehet se provokimet që këngëtaret i bëjnë edhe pasi të marrin epitetin nënë nuk vlerësohen si shembull edhe aq i mirë për të tjerët. /Lajmi.net/

D.A