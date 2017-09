Nenad Rikalo pranoi detyrën e ministrit të Bujqësisë

Ministri i ri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Nenad Rikalo, sot pranoi detyrën e re nga ministri i deritashëm Kurtan Kajtazi. Me këtë rast, ish ministri Kajtazi, e ka njoftuar për së afërmi ministrin e ri me punën e bërë deri më tani.

Ndërkaq, ministri Nenad Rikalo, theksoi se bujqësia do të mbetet një nga prioritetet kryesore të Qeverisë së Kosovës. Ai vuri në dukje se do të vazhdojë mbështetjen për këtë sektor, si dhe angazhimin në fusha të tjera që lidhen me krijimin e mundësive më të mëdha, që sipas tij do të japin një impuls të ri në zhvillimin e bujqësisë.

Ai tregoi se investimet do të vazhdojnë edhe në futjen e teknologjive të reja në bujqësi, në prodhimin e ushqimit të shëndetshëm të certifikuar dhe theksoi se eksporti i produkteve bujqësore do të jetë në qendër të punës së mandatit të tij.

Po ashtu, ai tha se do të vazhdojnë të mbështesin dhe investojnë në prodhimin tradicional të kulturave bujqësore në Kosovë, si dhe në ngritjen e imazhit të të gjithë sektorit. Sipas tij, fshati nuk do të jetë më periferi e ngjarjeve shoqërore, por një ngasës i zhvillimit ekonomik të të gjithë shoqërisë.