”Nëna ime nuk erdhi të më shoh në momentin më të vështirë të jetës, nuk më duhet kur të jem mirë” (Video)

Jeta e prezantueses së njohur, Sasa Hodës u bë edhe më e vështirë kur sëmundja e cila ishte më e rralla që mjekët kanë hasur ta trajtojnë ia keqësoi gjendjen asaj.

Mediat raportonin që ajo është në gjendje kritike madje u kërkua publikisht gjak për të, shkruan lajmi.net

Në mungesë të mjeteve Sasa është dashur që operacionin ta kryej në kryeqytetin serb, Beograd ku thotë se e kanë trajtuar shumë mirë duke mos e dalluar se ajo është shqiptare.

Pas operacionit ajo u shfaq më e fortë se kurrë, një shembull i një femre të fortë e cila me zemër të lënduar po buzëqeshte vazhdimisht.

Sasa tregoi se nëna e saj pa të cilën është rritur nuk ka shkuar ta takoi as në momentin më kritik të jetës së saj, krejt çfar ka bërë ka qenë një telefonatë për ta pyetur si shkoi operacioni prandaj Sasa thotë se ajo nuk i mungon e as nuk dëshiron ta shoh as në ditën kur është mirë. Ajo sot jeton në Gjermani.

Thotë se nënën e ka takuar vetëm dy herë në jetë dhe është rritur nga gjyshi, gjyshja, hallat e njerka./Lajmi.net/