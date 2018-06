“Negociatat në Bruksel janë farsë”

Negociatat e Brukselit janë haptazi farsë. Kështu ka deklaruar deputeti në Kuvendin e Serbisë, Sllavisha Ristiq, duke kundërshtuar takimin e ardhshëm në Bruksel, mes presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë, Aleksandar Vuçiq.

“Unë jam i bindur se një rifillim i tillë i bisedimeve vetëm mund të çojë në njohjen e pavarësisë së Kosovës”, tha Ristiq, ish-Kryetari i komunës së Zubin Potokut, që është pjese e Lëvizjes për shpëtimin e Serbisë.

Ai i tha se diskutimi mbi Kosovën duhet të kërkohet atje “në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara”, transmeton lajmi.net.

Ristiq beson se çështja e Kosovës duhet të trajtohet si një lloj konflikti i ngrirë, “në vend të asaj që rrinë ulur gju më gju”, që sipas tij nënkupton ndarjen e Kosovës nga Serbia dhe krijimin e Shqipërisë së Madhe.

Kur u pyet për kompromisin, ai theksoi se nuk ka kompromis sepse “pala tjetër dhe ndihmësit e saj kërkojnë që Serbia të heqë dorë nga pjesa e territorit të saj”.

Ai është i bindur se Amerika deri më tani ka vendosur praktikisht gjithçka, sepse paraprakisht është përcaktuar për zgjidhje përfundimtare, bashkëbiseduesit vetëm do të negociojnë sipërfaqësisht.

Ristiq thekson se Serbia nuk mund të pajtohet për karrige të Kosovës në OKB edhe nëse arrihet një marrëveshje e garantuar ndërkombëtarisht për problemin e Kosovës.

“Absolutisht jo, pa marrë parasysh se çfarë lloj garancish ndërkombëtare do të merrni. Ata nuk do të kishin asnjë kuptim në asnjë kuptim nëse Kosova do të kishte një vend në OKB”, pohon Ristiq.

Kur u pyetën nëse qytetarët duhet t’i nënshtrohen referendumit për të votuar për zgjidhjen e problemit të Kosovës, Ristiq kujton se Kushtetuta nuk lejon të hiqet dorë nga territori i saj.

“Kushtetuta nuk lejon mundësinë për qytetarët, individët apo ndonjë grup të vendosin nëse do të heqin dorë nga një pjesë e territorit të tyre”, tha Ristiq, për FoNET.

“Për mua, Kosova është realitet, jo një mit, Kosova është jeta ime për mua. Atje jetoj me familjen time, etërit e mi kanë jetuar atje, dhe aty janë varrezat e tyre”, theksoi Ristiq.

“Prandaj, jeta jashtë Kosovës nuk do të ishte jetë, por strehimi i detyruar, kudo që ai ishte”, thotë ai. /Lajmi.net/