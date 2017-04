Në Zvicër kërcet dajaku, ja çfarë i ka ndodhur Mensurit të “Stupcave” (Video)

Mensur Sfaqiu është gjendur në një situatë të pazakontë.

Në një video të siguruar nga lajmi.net ai shihet se është në një hotel në Zvicër, ku policia po ndërhynte në ndarjen dhe arrestimin e disa personave që ishin duke u rrahur mes vete.

Mensuri ishte habitur me ngjarjen teksa po ecte dhe shihte këta persona por nuk mungonin as të qeshurat me personin që po e xhironte!/Lajmi.net/