“Ne u kënaqëm në Dubai, për dështimin nuk jemi përgjegjës”

Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Nismës, Milaim Zeka ka reaguar pas mos-pranimit të Kosovës në Interpol.

Zeka ka përmendur numrin e madh të gazetarëve që kanë shkuar në Dubai, si pjesë e delegacionit të Kosovës për të përcjell nga afër këtë ngjarje.

“Ne u knaqem ne Dubai, per tjerat, nuk jemi pergjegjes, keshtu me tha nje koleg prej andej”, është shprehur deputeti Zeka në postimin e tij në Facebook, transmeton lajmi.net

Lexoni të plotë reagimin e tij:

Kryesorja e vizituam Dubain

Jo rralle, po gati gjithmone, kur keta tanet udhetojne neper dynja, me parate e taxapaguesve, shume rralle i sheh neper konferenca. Ata dalin per shoping, vizite neper qytet, dreka, darka e te tjera.

Kesaj rradhe, Baci i Hashim Thaçit, pra presidentit te Kosoves, per ta ba hore gazetarine e bere hore te ketij vendi, e kishin marre nje numer te madh te gazetareve, qe te shijonin bukurite e Dubait. Dubai eshte vendi ku takohet paraja e lindjes dhe mendja e perendimit. Para 500 viteve, ishte e kunderta. Persia e dikurshme i kishte dhene botes matematicient, fizikantet, etj. Perandoria Osmane ishte Amerika e sotme. Pordh sot ama ndryshe eshte konfiguracioni boteror.

-Ne u knaqem ne Dubai, per tjerat, nuk jemi pergjegjes, keshtu me tha nje koleg prej andej.

Vetem pasha Zotin bajagi koke e mençme duhet me kan çdo njeri per me thane se : “Serbia ju ka fute femra neper dhoma delegacioneve qe votuan kunder anetaresimit te Kosoves ne Interpol”! E ketyre tanëve a thu a ua kane dergu dikend a jo?!!!

Mani more se na vjen rradha prape per me votu! A e dini qe te huajt nuk jane pa memorie sikurse ne. Ata nuk harrojne…! E ju? ./Lajmi.net/