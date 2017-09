Në tetor fillon punën konvikti numër 8, do të pranojë mbi 300 studentë

Mbi 300 studentë këtë vit do të kenë mundësi të vendosen në konviktin numër 8, ndërtimi i të cilit është në përfundim, raporton Ekonomia Online. Studentët në këtë konvikt do të kenë mundësinë të vendosen qysh në javët e para të tetorit.

Ky konvikt, sipas drejtorit të Qendrës së Studentëve, Fatmir Sfishta do të ofrojë kushte të mira për banim.

Sfishta bëri të ditur se përveç këtij konviktit të ri, janë bërë gati edhe për pranimin e studentëve në konviktet e tjera. Në konvikte këtë vit do të kenë mundësi të banojnë rreth 4 mijë student.

Edhe këtë herë, përparësi për të siguruar një vend në konvikt do të kenë fëmijët e dëshmorëve, të veteranëve të luftës dhe ata me gjendje jot ë mirë sociale. Këto kategori do të kenë pikë shtesë për pranim.

Edhe gjatë kohës kur ekipi i Ekonomia Online ishte në vizitë të qendrës së studentëve, konviktet ende ishin në proces të rinovimit. Njëri prej konvikteve që ishte në përfundim të rinovimeve ishte konvikti numër IV.

Konkursi për pranimin e studentëve në konvikt do të qëndroj i hapur deri më 15 shtator.