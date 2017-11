Në Shkup do të mbahet konferencë e 5 vendeve anëtare SHBA-Karta e Adriatikut

Ministria e Mbrojtjes së Maqedonisë sot mbajti brifing për gazetarët me rastin e Konferencës së 21-të të kryeshefave të Shtatmadhorive të armatave të vendeve anëtare SHBA-Karta e Adriatikut (Maqedonia, Kroacia, Shqipëria, Bosnjë e Hercegovina dhe Mali i Zi).

Siç informuan nga ministria dikasteriale, konferenca do të mbahet me 9 nëntor në Shkup, ndërsa në të do të marrin pjesë pesë vendet anëtare të SHBA-Kartës së Adriatikut (A5), tre vende vëzhguese, tetë partner, Garda Nacionale e SHBA-ve dhe Komanda e Armatës së SHBA-ve për Evropën.

Në vendet anëtare bëjnë pjesë përfaqësuesit e Maqedonisë, Shqipërisë, Kroacisë, Bosnjë e Hercegovinës dhe Malit të Zi, ndërsa në vendet vëzhguese janë përfaqësuesit e Sllovenisë, Serbisë dhe Kosovës. Nga Gardat Nacionale (GN) do të marrin pjesë GN e Vermontit, GN e Minesotas, GN e Ajovas, GN e Merilendit, GN e Ohajos, GN e Kolorados, GN e Nju Xhersit, GN e Mejnit, raporton Anadolu Agency (AA).

Njëherit fjalim në hapjen e konferencës do të ketë Kryeshefi i Shtatmadhorisë së ARM-së gjeneral nënkoloneli Metodija Veliçkovski, si dhe zëvendësi i komandantit të komandës së Armatës së SHBA-ve për Evropën, gjeneral nënkoloneli Timoti Rej.

Tema e Konferencës së 21-të e kryeshefave të shtatmadhorive të armatave të vendeve anëtare të SHBA-Karta e Adriatikut do të jetë zgjerimi i bashkëpunimit mes vendeve të A5 për integrimin e plotë në NATO dhe kontributin për siguri të Aleancës.

Nga Ministria e Mbrojtjes informojnë se në konferencë është paraparë të adresohet edhe presidenti i Maqedonisë, Gjorge Ivanov.

Marrëveshja për formimin e SHBA-Kartës së Adriatikut, zyrtarisht u nënshkrua në vitin 2003, me të cilën krahas SHBA-ve si shtet patronazh, Maqedonia, Shqipëria dhe Kroacia u zotuan që përmes kornizës institucionale ta zhvillojnë bashkëpunimin rajonal në sferën e mbrojtjes.

Në vitin 2008, kësaj nisme iu bashkangjitën Bosnjë e Hercegovina dhe Mali i Zi, ndërsa Kosova dhe Sllovenia kanë status të vendeve vëzhguese në grupin.

Takimet në formatin e kryeshefave të shtatmadhorive mbahen njëherë në vit, në të cilat çështje nga sfera e arsimit ushtarak, bashkëpunimit ushtarako-teknik, operacione për mbështetje të paqes dhe tema tjera aktuale nga sfera e mbrojtjes dhe sigurisë.