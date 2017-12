Në prag të Vitit të Ri, Tahiri e Sefaj vizitojnë Qendrën Korrektuese në Lipjan

Ministri i Drejtësië, Abelard Tahiri, dhe Ministri i Brendshëm, Flamur Sefaj, në ditën e fundit të vitit 2017 kanë vizituar Qendrën Korrektuese për femra dhe të mitur në Lipjan.

Ata ua kanë uruar festën dhe kanë folur me të burgosurit, të cilët kanë premtuar se nuk do të bëjnë gabime, dhe se do të jenë të sjellshëm në të ardhmen.