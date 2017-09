Në listën e LB-së për Obiliqin, edhe dy kandidatë të ish –degës së PD-së

Partia Demokratike e Drejtësisë, ish-dega e saj në Obiliq, përmes një kumtese, ka njoftuar se pas bisedave me zyrtarë të Lëvizjes për Bashkim nga kjo komunë, në listën e LB-së janë kooptuar dy kandidatë të PD-së.

Kjo degë e PD-së cila duket se ka mospajtime me kryetarin e partisë, Feridi Aganin.

Ky është teksti i kumtesës:

“Me qëllim të përfaqësimit sa më të mirë dhe mbrojtjes së vlerave kombëtare e fetare, ish-dega e Partisë së Drejtësisë në Obiliq me kandidatët e saj për zgjedhjet lokale të 22 tetorit, do të angazhohet seriozisht të jetë zëri i qytetarëve në proceset politike që po kalon vendi.

Pas konsultave me bashkëvendës dhe përkrahës të platformës politike vlerësojmë se politikat përjashtuese të kreut të Partisë së Drejtësisë, F. A. nuk duhet lejuar të mohojnë vullnetin e qytetarëve të Komunës së Obiliqit.

Në takimet e shumta me subjektet politike në garë kemi përafruar programin dhe qëllimet politike me Lëvizjen për Bashkim me të cilën jemi dakorduar që në listën zgjedhore të jenë dy kandidatë nga ish-dega e PD-së.

Xhelal Krasniqi, kryetari i deritashëm i degës dhe Adem Plakolli, asamblist – do të përfaqësojnë dhe zbatojnë platformën politike të mbështetur në pikat në vijim: