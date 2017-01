Në këto vende nuk do të këtë rrymë të premten

KEDS ka lajmëruar se edhe nesër disa vende në Kovë do të kenë ndërkreje të energjisë elektrike për disa orë. Është thënë se arsyeja e ndërprerjes janë rregullimet në rrjet.

KEDS ka njoftuar se ndërprerje me kërkesë të palëve të treta më datë 21.01.2017 në TS 110/35/10 kV Theranda do të shkyçet dalja 10 kV Peqani (Kodi:32000007) prej orës 09:00 deri në orën 12:00 dhe prej orës 15:00 deri në orën 17:00

“Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Peqani, Sllapuzhani, Bllaca, Duhla, Bllaca te Shkolla, Peqani I, Peqani II, Peqani II , Peqani IV, Nishori, Nishorei I, Pompat e Ujit Bllacë, Breshanec dhe Kostrec. Arsyeja e ndërprerjes: realizimi i projektit “Zgjerimi dhe Përforcimi i Rrjetit 2015“, LOT 4 Prizren”, njofton KEDS.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit nëse është paralajmëruar edhe në në TS 110/10 kV Gjakova 2 do të shkyçet: Dalja 10 kV Qendra (Kodi:81000002) prej orës 11:30 deri në orën 15:00.

“Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qenda,TS Keno, Cana, Peja, Spitali, Shkolla e Muzikës, Oti Slovenia, Kepuska, Policia, Rrezina, Kolonia, Pashtriku dhe Virgjinja. Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i transformatorëve matës rrymor 10 kV”. /Lajmi.net/