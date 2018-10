Në këto vende nuk do të ketë rrymë ditët në vijim

KEDS ka njoftuar për vendet që do të kenë ndërprerje të energjisë elektrike gjatë ditëve në vijim.

Komunikata ku mund të informoheni për ndërprerjet e energjisë elektrike:

Prishtinë

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 19.10.2018 në TS 35/10kV Koliqi do të ndërprehet:

• Dalja 10 kV Fabrika e Ujit Alpet (Kodi: 14016005) prej orës 13:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fabrika e Ujit Alpet.

Arsyeja e ndërprerjes: Riparim i ndërprerësit të fuqisë në kthinën 10 [kV] ku është i kyçur ky konsumator.

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

1.

Më 22.10.2018 në TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërprehet:

TS 220/35/10(20)kV Podujeva (Kodi: 140) prej orës 08:00 deri në ora 09:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: qyteti komlet, Spitali i qytetit, Euroblloku, NTP “Mullisi”, “Vëllazërimi”, “Laberion”, Elkos Grup, Fab.Ambalazh.Plastke, FAN Zahir Pajaziti,Letanc te Rexha,Smajlovit,Bajqine ,Kerpimeh ,Rep ,Pollate,Dvorisht,Sllatine,Reqice,Zhiti ,Sylevice,Breze,Trnavice,Murgull,Zakut,Metehi,Doberdol, Dumnicë, Llaushë, Doberdol, Zakut, Kërpimeh, Metehi, Repë, Tashevc, Pollatë, Dvorishtë, Sllatinë, Reçicë, Zhiti, Sylejvicë, Brecë, Tërnavicë, Murgull dhe Marincë, Obranq, Peran, Obranq 1, 2, 3, Bradash, Bajqin, Katunishte, Lepaj, Dobratin 1, Ferma e Pulave Peran, Dumnicë, Sekiraqa, Poteret, Qershijat, Kamerollët, Sekiraqa 1, Sekiraqa 2, Sekiraqa 3, Kunushefc 1 dhe 2. Burice, Gllamnik, Llapashtic e Ulët, Letanci, Surkishi, Lladofci, Sfeqla, Dumoshi, Shajkovci, Surdulli, Hertica, Drazhnje, Rakenica, Turuqica dhe Fabrika e Polisterit.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 19.10.2018 në TS 110/10(20)kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

TS. 10/04 kV Kodra e Trimave 3 (Kodi: 13000012037) prej orës 08:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: TS Kodra e Trimave 3

Arsyeja e ndërprerjes: Vazhdim i punimeve në projektin.

1.

Më 20 dhe 22.10.2018 në TS 110/10(20)kV Prishtina 3 do të ndërprehet:

TS. 10/04 kV Ismet Krasniqi (Kodi: 12000008127) prej orës 09:00-12:00 si dhe 15:00-18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr. Ismet krasniqi

Arsyeja e ndërprerjes: Vazhdim i punimeve në projektin.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 20.10.2018 në TS 35/10kV Badovci do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Mramor-Slivovë (Kodi: 10014001) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mramori, Slivova, Brusi, Busia, Zllasha, Viti e Marevcit dhe Mareci.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion në LP.

2.

Më 22.10.2018 në TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ballovc (Kodi: 14000008) prej orës 10:30 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Surkishi, Lladofci, Sfeqla, Dumoshi, Shajkovci, Surdulli, Hertica, Drazhnje, Rakenica dhe Turuqica.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë në LP 10 kV.

3.

Më 22.10.2018 në TS 35/10kV Mazgiti do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Shkabaj (Kodi: 15019002) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shkabaj, Mazgit një pjesë, Obiliq një pjesë, Reforma dhe Al Petroli.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion në LP.

4.

Më 22.10.2018 në TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Letanci (Kodi: 14000012) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Obranqë, Peran, Obranqë 1, 2, 3, Bradash, Bajqinë, Katunishtë, Lepaj, Dobratin 1 dhe Ferma e Pulave Peran.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion në LP.

5.

Më 20.10.2018 në TS 35/10kV Koliqi do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Keqekolla Hjakobilla (Kodi: 14016004) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Keqekollë, Prapashticë, Hajkobillë, Dabishevc dhe Mutivodë.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

6.

Më 20.10.2018 në TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Livadicë (Kodi: 14000011) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dumnicë, Shtedim, Mirovc, Livadicë dhe Dogana.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

7.

Më 22.10.2018 në TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Podujeva 5 (Kodi: 14000005) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: qyteti, Polonica, Lagjja Hoxheviq dhe Ballovci.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

8.

Më 22.10.2018 në TS 35/10kV Mazgiti do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Plemetin (Kodi: 15019003) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Plemetin, Hamidi, Bivolak, Gllavotin, Bivolak, Strovc, Zhilivodë, Bequk dhe Milloshevë (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

9.

Më 20.10.2018 në TS 35/10kV Besia do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Luzhan (Kodi: 10013011) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Prugovci-1(te Villa Natyra Verbovcët, Lupçi i Poshtëm, Vranidolli, Tenezhdolli dhe kazerma e FSK në Vranidoll.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e transformatorëve toroidal.

10.

Më 20.10.2018 në TS 35/10kV Besia do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Prugovc (Kodi: 10013012) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Barilevë Lecët,Te kanali Besi, Leban te baza 1, Prugovc Extra Dragusha, Leban Dobratiqët, Besi Ambulanca 1, Rimanishta, Betonjerka private- Lebanë, Objekti privat Deshishku, Zenit, Jaha Company, Prugovci Zuqollët.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e transformatorëve toroidal.

Ferizaj

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 20.10.2018 në TS 35/10 KV Magure do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Drenicës (Kodi: 41048001) prej orës 14:00 deri në ora 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Rrezez( Leletiqit), Mirenë, Fushticë e Epërme, Fushticë e Ulët, Resinoc Baincë, Shalë dhe Krojmir.

Arsyeja e ndërprerjes: punim e në projektin LP Drenica.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 22.10.2018 në TS 35/10kV Shtërpca do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Gotovusha (Kodi: 40044005) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Një pjesë e Shtërrpcës te Shkolla, OSBE-ja, Biti e ulët, Biti e epërme, Shushiqë, Paloj, Gotovushë, Drekoci, Viqë, Firaj dhe Brod.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion -pastrim traseje.

2.

Më 20.10.2018 në TS 35/10 KV Shtime do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Caraleva (Kodi: 41046004) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pjesë e Shtimes,Qesta Reqakut,Reqaku, Belinci,Caraleva Topilla, Llanisht, Devetak, Grejqevc, Zborc, Pjetkreshtica, Duga dhe Karaçica.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

3.

Më 22.10.2018 në TS 110/35/10kV Lipjani do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Baza e Asfalltit (Kodi: 41000005) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Baza e asfaltit,Jeta e re,Gracjka e vjeter,Topliqani, Gracka e Vogël.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

4.

Më 19,21,23.10.2018 në NS 110/35/10kV Lipjan do të ndërprehet:

• Dalja 35 kV Shtime (Kodi: 410460) prej orës 08:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Davidovci, Rashinca Muzeqina, Vojnovci, Gjergjaj, rr. Ahmet Shtimja, Petrova, Reqaku (nje pjesë) dhe Mullopolci, Shtimja, Lagjja e Pajtimit dhe Godanci i Ulët, Pjesë e Shtimes, Qesta Reqakut, Reqaku, Belinci, Caraleva Topilla, Llanisht, Devetak, Grejqevc, Zborc, Pjetkreshtica, Duga dhe Karaçica Koshare, Fabrika Maksiti Putz dhe Objekti Fitorja.

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullimi i kulmit të objektit në TS 35/10 kV Shtime.

Gjakovë

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

1.

Më 20 dhe 22.10.2018 në TS 110/35/10 kV Rahoveci do të ndërprehet:

• TS 35/10 kV Xërxa (Kodi: 820810) prej orës 06:00 deri në ora 06:10

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: konsumatorë komercial – biznese – Xërxe, Bellacërk, Gexhë, Radostë, Ratkoc, Çifllak, Denjë, Dobidol, Guri Kuq, Kaznik, Kramovik, Polluzhë, Rakovinë, Ratkoc, Sopniq, konsumatorë komercial – biznese – Radostë.

Arsyeja e ndërprerjes: Manipulim me kërkesë nga KOSTT-i.

2.

Më 20.21.10.2018 në TS 110/35/10 kV Rahoveci do të ndërprehet.

• TS 35/10 kV Malisheva (Kodi: 820820) prej orës 10:00 – 10:10 si dhe 16:00-16:10

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Spitali i Qytetit, Rr.608 Hamdi Berisha Rr.603 Adem Jashari (një pjesë), Rr.605 Rilindja Kombëtare (1 konsumatorë), Rr.606 Pavarësia (1 konsumatorë), Rr.610 Hisni Mazreku (1 konsumatorë), fshatrat: Carallukë, Dragobil, Drenoc, Panorc, Shkarashnikë, Tërpezë e Poshtme, Vërmicë, Vërmicë e Malishevës, Rr.535 Prof.Hamdi Berisha, Rr.554 Viliam Voker, Rr.601 Sheshi i Dëshmorëve, Rr.602 Gjergj Kastrioti – Skendërbeu, Rr.603 Adem Jashari, Rr.604 Imer Krasniqi, Rr.605 Rilindja Kombëtare, Rr.606 Pavarësia, Rr.608 Hamdi Berisha, Rr.610 Hizri Mazreku, Rr.611 Jahir Mazreku. Rr.612 Viliam Voker, fshatrat: Burim, Carallukë (një pjesë), Dardania, Gërmiz, Lubizhdë , Senik , Balincë, Bubavec, Drenoc, Gollubovc, Kijevë, Llazicë, Lubizhdë, Mleqan, Plloçic, Polluzhë, Stapanicë, Rr.602 Gjergj Kastrioti – Skenderbeu, fshatrat: Banjë, Bellanicë, Gajrak.

Arsyeja e ndërprerjes: Manipulim me kërkesë nga KOSTT-i.

3.

Më 20.21.10.2018 në TS 110/35/10 kV Rahoveci do të ndërprehet.

• TS 110/35/10 kV Rahoveci (Kodi: 820) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Hidrosistemi i Radoniqit – Rahovec, Bratotin, Drenoc, Nushpal, Pastasellë, Pataçan i Epërm, Pataçan i Poshtërm, Senoc, Varjak, Zatriç. Rr.486 Xhelal Hajda-Toni, Rr.487 UÇK-së, Rr.489 Avdullah Bugari, Rr.490 Gëzim Hamza-Piktori, Rr.492 Agom Çelaj, Rr.493 Hasan Prishtina, Rr.495 Dëshmorët e Pashtrikut, Rr.496 Mexhit Mustafa, Rr.503 Skënder Rexhepi, Rr.504 Eshrafedin Kastrati, Rr.505 Sadedin Hajda, Rr.506 Milaim Krasniqi, Rr.508 Xhafer e Samir Nurkasa, Rr.509 Gëzim Mullaabazi, Rr.510 Bujar Thaqi, Rr.511 Migjeni, Rr.512 Ali Sokoli, Rr.514 Bajram Veliu, Rr.516 Vëllezërit Haradinaj, Rr.518 Ilmi Morina, Rr.524 Kuvendi i Lezhës, Rr.525 Kuvendi i Manastirit, Rr.532 Bekim Isma, Rr.536 Mic Sokoli, Rr.Feim e Bedrush Gashi, Rr.538 Milaim Morina, Rr.539 Haxhi Zeka, Rr.541 Dëshmorët e Zatriqit, Rr.542 Musë Rahoveci, Rr.543 Dalip Behra, Rr.544 Shkelzen e Luan Krasniqi, Rr.545 Ismail e Besim Gashi, Rr.548 Mark Sopjani, PLASTIKA- AV ” SH.P.K. CONDOR SH.P.K., ” KOSOVA-PACK ” SH.P.K., MULLIRI NPT”VETONI”,ODS-METAL, ” GENDER ” SH.P.K., N.T.SH,,PISTA”, Rr.486 Xhelal Hajda-Toni, Rr.497 Shkelzen Krasniqi, Rr.498 Xhevat e Alajdin Elshani. OSA, STONECASTLE VINEYARDS & WINERY L.L.C . Rr.486 Xhelal Hajda-Toni. 19 konsumatorë komercial – Rr.486 Xhelal Hajda-Toni, Rr.487 UÇK-së, Rr.488 Mizair Isma, Rr.489 Avdullah Bugari, Rr.491 Vëllezrit Frashëri, Rr.493 Hasan Prishtina, Rr.539 Haxhi Zeka, Rr.547 Tafil Zyberi, Rr.551 Edit Durham, fshati Zatri.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

2.

Më 20.10.2018 në TS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Beci (Kodi: 80080010) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bec, Janosh, Lugbunar, Rr.Mark Malota, Novosellë e Epërme, Novosellë e Poshtme, Osek Pashë, Palabardhë, Qerim, Sopot dhe Trakaniq.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

3.

Më 22.10.2018 në TS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kijeva (Kodi: 82082007) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Balincë, Bubavec, Drenoc, Gollubovc, Kijevë, Llazicë, Lubizhdë, Mleqan, Plloçic, Polluzhë, Stapanicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

Gjilan

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 20.10.2018 në TS 35/10 kV Kllokot do të ndërprehet:

• Dalja 10 kV Kllokoti (Kodi: 61065004) prej orës 11:00 deri në ora 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Kllokot, Radivojcë, Budrikë, Remnik dhe Xhylekar.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e përçuesit.

2.

Më 20.10.2018 në TS 35/10 kV Kllokot do të ndërprehet:

• Dalja 10 kV Stacionari (Kodi: 61065003) prej orës 11:00 deri në ora 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Banja e Kllokotit, Banja Nën Naile, Mulliri Tina dhe Fabrika e ujit.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e përçuesit.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 20.10.2018 në TS 110/10 kV Gjilani 5 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV J22 Urbane (Kodi: 63000022) prej orës 00:00 deri në ora 02:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TSB-15,TSB-SH.L.P,TSB-27,TSB-48 (te gjitha këto trafostacione janë në Dardania I)

Arsyeja e ndërprerjes: kontrollimi i vajit në transformator.

2.

Më 21.10.2018 në TS 110/10 kV Gjilani 5 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV J14 Rrethi (Kodi: 63000014) prej orës 00:00 deri në ora 02:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TSB-Betonierka, TSB-Mega (rruga e Prishtinës),TSB- Ukshini (rr. e Prishtinës),TSB-Tuneli,TSB-16 (Dardania -I) dhe TSB-25,TSB-26 (Dardania -I).

Arsyeja e ndërprerjes: kontrollimi i vajit në transformator.

3.

Më 22.10.2018 në TS 35/10 kV TS 35/10 kV Gjilani II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kufca (Kodi: 60061006) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kufca, Stanishor, Mellci, Strazhë, Kosmata, Draganca, Manastiri, Mozgovë, Makreshi i Ulët dhe i Epërm, Draganci i Vjetër.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i largpërçuesit.

4.

Më 22.10.2018 në TS 110/10 kV Gjilani 5 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV J18 Spitali (Kodi: 63000018) prej orës 00:00 deri në ora 02:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pjesa pas Spitalit dhe Kodra e dëshmorëve.

Arsyeja e ndërprerjes: kontrollimi i vajit në transformator.

5.

Më 20.10.2018 në TS 110/20(10) kV Kamenica do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Hogoshti (Kodi: 62000004) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Hogoshti, Shipashnica, Poliqka dhe Xhyrishevci.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

6.

Më 22.10.2018 në TS 35/10 kV Rrafshina do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Stublla (Kodi: 61067001) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Stublla, Vërbovci, Gërnçari, Podgorci, gurthysi-MISINI, gurthysi-BENTAKOSI I RI, gurthysi-MOGILLTE, fabrika –Ujësjellësi dhe Godeni.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

Mitrovicë

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 20.10.2018 në TS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Pestova-Mulliri (Kodi: 73000010) prej orës 10:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mulliri Elektrik 1, Mulliri Elektrik 2-Maxhunaj, Fabrika e Patateve ”Qips”Pestovë, Restorani ” Ura e Gurit ”Maxhunaj, Fabrika e Drurit ” BINI ” Maxhunaj, Fabrika e Seperacijonit Maxhunaj

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave të dëmtuara.

2.

Më 20.10.2018 në TS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Maxhunaj (Kodi: 73000011) prej orës 10:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dumnica, Samadrexha, Cicilia, Sllakovci, Ropica, Vilanci dhe një pjesë e fshatit Maxhunaj

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave të dëmtuara.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 22.10.2018 në TS 35/10 kV Shupkovci I do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Betonjerka (Kodi: 71074004) prej orës 10:30 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: pjesa nga stacioni hekurudhor dhe lagjja Sitnica.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë.

2.

Më 20.10.2018 në TS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Maxhunaj (Kodi: 62000004) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dumnica, Samadrexha, Cicilia, Sllakovci, Ropica, Vilanci dhe një pjesë e fshatit Maxhunaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

3.

Më 22.10.2018 në TS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Novolani (Kodi: 73000005) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Një pjesë e Bukoshit, Novolani, Kolla, Vërnica, Rezniku, Shallci, Druvari dhe Mihaliqi.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

Pejë

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 20.10.2018 në TS 35/10kV Peja II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Rugova (Kodi: 50051006) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rugova, Llazi, Shtupeqi i Madh, Llotove, Pepaj, Koshutan, Shkrel, Bogë, Stankaj, Hagjaj, Kuqisht 1, Drelaj 2 dhe Bregu Kuqisht.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

2.

Më 22.10.2018 në TS 110/10kV Deçani do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Barani (Kodi: 53000002) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Berani, Prapaqani, Berliqi, Krushevci i ri, Rashiqi, Gjocajt, Turjaka e ulet, Vranoci i madh, Vranoci i Vogël, Barani i Ulët, Qallapeku, Kusoriqi, Llugagjit dhe Buqani.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

Prizren

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 20.10.2018 në TS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Mushtishti (Kodi: 32000002) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Sopija I, Sopija II, Dubrava, Mushtishti, Savrova, Bukoshi, Vraniqi dhe Baqevci.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë.

2.

Më 22.10.2018 në TS 110/10kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Dardania (Kodi: 31000017) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dardania

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim trasesë.

3.

Më 20.10.2018 në TS 110/10kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kamenica (Kodi: 31000029) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Gurishti, Petrova dhe Lagjja Arbana.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

4.

Më 22.10.2018 në TS 35/10 kV Sharri (Dragash) do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Restelica (Kodi: 30036002) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshtrat: Lubovishtë, Kukjan, Vranishtë,Restelicë, Mlikë, Glloboqicë, Krushevë, Zlipotok dhe Orqushë.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

5.

Më 20.10.2018 në TS 35/10 kV Prizreni III do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Skenderbeu (Kodi: 30032006) prej orës 09:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: RR. Jusuf Gërvalla, Trgu i Gjelbert, Policia e trafikut.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

6.

Më 20.10.2018 në TS 110/35/10 kV Prizreni 1 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Betonjera (Kodi: 30000004) prej orës 09:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Votra, Ortakolli 1, Oratkolli 2, Ben Aff, Lux Dekor, Ortakoll II .

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave të dëmtuara te TM 10 kV.

7.

Më 20.10.2018 në TS 110/35/10 kV Prizreni 1 do të ndërprehet:

LP 35 kV Prizreni III (Kodi: 300320) prej orës 09:00 deri në ora 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bankosi, Lakuriqi,I III,IV, Tjertorja, Ç. Popullit,Komuna, RR. Jusuf Gervalla, Trgu I gjelbert, Policia e trafikut.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi skadës.

8.

Më 20.10.2018 në TS 110/35/10 kV Prizreni 1 do të ndërprehet:

LP 35 kV Prizreni IV (Kodi: 300330) prej orës 09:00 deri në ora 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Famipa, Lagjja Tusus 1, Lagjja Tusus 2, Lagjja Tusus 3, Lagjja Tusus 4, Lagjja Tusus 5, Shkolla Normale, KFOR-i turk, Lagjja e Trimave, METALIKU, Kukësi,Xhevat Berisha, Sali Bytyqi, Mbreti Pleurat, Bajram Curri, Wiliam Walker, Afariste:”Afioni”, Etem-Trade”,”EULEX”,”Kuk-Komerc”, “Sharri Beton”, “Sharri Pllast, Qendra Teknike, Zjarrfikësit, Spitali Rajonal-Prizren, Ismet Jashari-Kumanova, Anton Pashku, Mentor Krasniqi Vatrat Shqiptare, Shën Albani, Lazër Lumezi, Shën Jeronimi, Pal Paluca, Hysen Rexhepi, Nuhi Elezi, Themistokli Gërmenji, Asllan Berisha, Teodor Haxhi Filipi, Marin Barleti, Bujtinat, Iljaz Kuka, Adnan Krasniqi, Aleksander Flemingu, Papa Gjon Pali II, Anton Çeta, Petro Nini Luarasi, At Gjergj Fishta,Odhise Paskali, Esat Haskuka, Xhavit Bajraktari, Indrit Cara Kavaja, Azem Hajdari, Behari, Sheshi Shadervan, Halil Berisha dhe Lekë Dukagjini.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i skadës.

9.

Më 20.10.2018 në TS 110/35/10 kV Prizreni 1 do të ndërprehet:

LP 35 kV Pirana (Kodi: 300340) prej orës 09:00 deri në ora 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Tjegullore, Lubizhda, Bregdrini, Lukia, Romaj, Kuzhnini, Dedaj, Kabashi dhe Rizam Holding, Mamusha, Rizam Mulliri, Riza Holding, Serbica e ulet I, Serbica e ulet II, Lagjeja Medvec, Pompat e Ujit, Hasi, Piranë, Grupi i Biznesit, Randobravë, Retije e Ulët, Retije e EpërmeKrushë e Madhe, Krushë e Vogël, Randobravë, bizneset: Seperacioni. “10Maji”, Seperacioni. “Agimi”, Sep. “Isa Rexhepi”, Seperacioni. “Arbëria”, Seperacioni. “Kag-Asfallt” dhe N.P.T “Soni-Com”.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i skadës.

10.

Më 20.10.2018 në TS 110/35/10 kV Prizreni 1 do të ndërprehet:

LP 35 kV Zhuri (Kodi: 300350) prej orës 09:00 deri në ora 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Zhuri, Shkoza, Dobrushtë, Milaj, Gorozhubi, Planeja, Vërmica, Kampi Bektel-Enka, Zhuri, Vlashnjë, Poslishtë, Nasheci, Murademi, Lubiqeva, Leskoveci, Kobaja, Jeshkova, Hoqë e Qytetit, Grazhdaniku, Billusha, afariste: resturant “Keshtjella”,”Pompa Benxines Zhuri”, Betonjera “Vëllezërit e Bashkuar”, Billushë “Pompa e Ujit”, Vlashna “Fanaj Petroll”, Poslishta, Grazhdaniku, Kobi I, Kobi II, Gurthyesi Renelual Tahiri, Poslishti I, Poslishti II, Vlashna I, Vlashna II dhe Muradema, Dogana, Gurëthyesi Tahiri, Restaurant Gurra, Restorantet: Mifa Bell, Vërmica 3, Vermica, Universi; Shkoza 1 dhe Shkoza 2.Gorozhubi, Mile,Plane dhe nje pjese te Zhurit, Ujësjellësi, Lagjja e Omajve dhe Ademaj në Zhur.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi skadës.

11

Më 20.10.2018 në TS 110/35/10 kV Prizreni 1 do të ndërprehet:

LP 35 kV Sharri (Dragash (Kodi: 300360) prej orës 09:00 deri në ora 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Restelica, Sharri, Bresana, Bellobradi, Rapqa, Rematex.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i skadës.

12

Më 20.10.2018 në TS 110/35/10 kV Prizreni 1 do të ndërprehet:

LP 35 kV Dikanca (Kodi: 300370) prej orës 09:00 deri në ora 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Frigofood, Fshati Brod dhe afariste:N.P.T “Kuk Comerc”(Motel Argjena), TS- IPKO Brod, TS- Penda HC Dikance. Fshatrat:Baqkë,Dikancë,Leshtan,Radesh .

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i skadës.

13

Më 20.10.2018 në TS 110/35/10 kV Prizreni 1 do të ndërprehet:

LP 35 kV Perllonka I (Kodi: 300380) prej orës 09:00 deri në ora 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Perllonka I

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i skadës.

14

Më 20.10.2018 në TS 110/35/10 kV Prizreni 1 do të ndërprehet:

LP 35 kV Perllonka II (Kodi: 300390) prej orës 09:00 deri në ora 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Perllonka II.

15

Më 20.10.2018 në TS 110/35/10 kV Prizreni 1 do të ndërprehet:

LP 35 kV Eurokos HC-Dragash (Kodi: 300400) prej orës 09:00 deri në ora 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Eurokos dhe HC-Dragash.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i skadës.