Në kërkim të qetësisë shpirtërore Luana zbulon vendin ku ndodhet pasi iku nga Shqipëria (Foto)

Moderatorja Luana Vjollca ka kaluar këto kohë një periudhë mjaft stresuese, e cila kulmoi me konfrontimin e pak javëve me parë të fansit që e përndiqte prej një viti, me mikun e saj Krenar Çoçaj.

Vetëm pak ditë më parë Luana publikoi një foto në të cilën tregoi se po largohej për disa kohë nga Shqipëria dhe mesa duket gjatë ditës së sotme ka vendosur të zbulojë vendndodhjen. Ajo ndodhet në Firenze të Italisë në Piazza Duomo ku ka publikuar një foto nga katedralja. “Zoti ju bekoftë të gjithëve!”,-ka shkruar moderatorja, e cila mesa duket është duke kërkuar qetësi shpirtërore./Gazeta Express/