Në Gjermani ndodh gjesti më jo-sportiv i vitit (VIDEO)

Çfarë skandali në kategorinë e tretë gjermane!

Në minutën e 57’ midis Jena dhe Meppen ndodhet një lojtar i shtrirë në fushë, shoku i tij i skuadrës ndal lojën në mes të fushës me qëllim për të ndihmuar shokun e tij.

Por kundërshtari nuk mendoi kështu!

Ai ia vjedh topin dhe shkon të shënojë, duke lënë të skandalizuar kundërshtarët që nuk donin të pajtoheshin me atë gjest tepër të ulët.

This from the German 3rd tier.

Jena player injured.

Meppen stop for injury.

Another Jena player tackles him, scorespic.twitter.com/pbLI3GcIP9

