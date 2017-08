Në fillim të javës do të këtë ndërprerje të rrymës në këto zona

KEDS ka njoftuar se në fillim të javës që vjen do të ketë ndërprerje të rrymës për pakë ore në disa zona të Kosovës.

Njoftimi i KEDS:

Më 04.09.2017 në NS 35/10 kV Mitrovica ll do të ndërkrehet:

Dalja 10 kV Koshtova (Kodi: 71075005) prej orës 10:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Koshtovë, Vinarcë i Ulët, Vinarcë i Epërm, Gushafcë, Koprivë, Broboniq dhe Gradevci.

Arsyeja e ndërprerjes: Demontimi i shtyllës të 10kV.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Më 04.09.2017 në NS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Maxhunaj (Kodi: 73000011) prej orës 08:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dumnica, Samadrexha, Cicilia, Sllakovci, Ropica, Vilanci dhe një pjesë e fshatit Maxhunaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e përçuesit.

Më 04,05,06,07,08,09.09.2017 në NS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet prej orës 09:00 deri në orën 12:00 dhe prej orës 15:00 deri në ora 18:00

TS 10/0.4 kV TSK-nr.2 Gjimnazi (Kodi: 73000001004) (Dalja 10kV Kabllot (Kodi: 73000001)

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Shahin Krasniqi, Rexhep Mala, rrugët: Kruja, Marin Barleti, Ukshin Kovaqica, Hamdi Ferati dhe Sheshi Adem Jashari.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e kabllos.

Më 05.09.2017në NS 35/10 kV Ferizaj III do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Gaçka (Kodi:40042002) prej orës 09:00 deri në ora 12:00 dhe prej orës 15:00 deri në orën 18:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Greme, Gaçkë, Burrnik, Izhancë, Kashtanjevë, Bajnicë, Semaj, Prushaj, Sllatinë dhe bizniset private.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave dhe energjizimi i TS 400 kVA . LOT 2.

Më 04.09.2017në NS 110/35/10 kV Lipjani do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Gadime (Kodi:410000013) prej orës 09:00 deri në ora 11:00 .

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Babushi i Muhaxherëve, Gadime e Ulët, Gadime e Lartë, Vrella dhe Plitkoviqi.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e transformatorit të ri.

Më 05.09.2017 në NS 110/35/10 kV Bibaj do të ndërprehet:

Dalja 35 kV Shtërpca (Kodi:400440) prej orës 11:00 deri në ora 14:30 .

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Qendra e Shterpcës -Komuna, Ambulanta, Shtëpia e mallrave, Hotel Breza dhe Junior, Vikendicat, Jazhinca, Sevce, Verbishtica dhe bizniset private, Pilana, Farma dhe Gllogu.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i transformatorëve matës rrymor të dëmtuar.

Më 04.09.2017në NS 110/35/10 kV Peja 1 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Radavci (Kodi:50000004) prej orës 10:00 deri në ora 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Novosellë, Radavc, Brestovik, Dogna dhe Jabllanica e Madhe.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e transformatorit të ri./Lajmi.net/