Në ditëlindjen e tij, Mozzik bën falënderim të veçantë (Foto)

Reperi kosovar Mozzik sot feston ditëlindjen e 22-të.

Me këtë rast, ai ka pranuar urime të shumta nga familjarët, miqtë si dhe fansat e tij, shkruan lajmi.net.

Në këtë ditë të veçantë për të, Mozzik ka zgjedhur t’i bëj një falënderim Zotit për gjithçka çfarë ka në jetë.

“Sot 22 vite erdha këtu , sot 22 vite Zoti i gëzoi prindërit me një dhuratë me mua.

Gjatë këtyre 22 viteve,i jam falenderues Zotit për shëndetin për shumë të mira në jetë,i jam falenderues për një familje të shëndoshë,gjithashtu dhe një shoqëri të dobishme. I falenderohem që më la të humbisja shumë herë,derisa e gjeta veten ku dhe tek gjindem e për çfarë jam. Faleminderit për talentin,faleminderit për mundësitë qe sot unë ëndrrën time e ndaj me publikun i cili më bëri ky që jam !

I gëzofshim së bashku edhe shumë të tjera!

#MAIRIUNVEN #MOZZIK” shkruan ai. /Lajmi.net/