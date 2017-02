Në 2019-ën vjen një epokë e akullt, alarmi shokues i shkencëtarëve

A e keni pyetur ndonjëherë vetën se çdo të ndodhë nëse dielli fiket papritur?

Me siguri, do të kemi të bëjmë me një skenar katastrofal.

Nëse është e vërtetë që cikli evolutiv i diellit duhet të mbarojë pas rreth 5 miliard vjetësh, disa imazhe të publikuara disa javë më para nga NASA, kanë alarmuar disa shkencëtarë, të trembur për ardhjen e një epoke të re të akullt.

Meterologu anglez Paul Dorian ka paralajmëruar se, rënia e shpejtë e aktivitetit diellor mund të sinjalizojë ardhjen e një epoke të akullt.

Ekspertët janë të mendimit se, në vitin 2019, Toka mund të preket nga një mini-epokë e akullt, shkruan Daily Star.

Edhe një kërkim i profesoreshës Valentina Zharkov i “Northumbria University”, del në përfundim se, një valë i ftohti mund të godasë Tokën mes viteve 2020 dhe 2050. /Syri.net/