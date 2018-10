Ndryshon moti, këto janë temperaturat për nesër

“Do të mbajë mot kryesisht me diell dhe stabil. Në fushat termike dhe barike do të ketë ngritje të vlerave. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 4-6 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihet të lëvizin ndërmjet 17-19 gradë Celsius. Do të fryjë erë kryesisht nga jugperëndimi e lehtë deri mesatare”, njofton IHMK. /Lajmi.net/