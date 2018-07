Ndryshojnë rregullat, s’ka më penallti kur preket topi me dorë në zonë

Penalltia e akorduar në favor të Francës në finalen e Botëroritpas një rasti të dyshimtë në zonëka ngjallur shumë polemika, ku disa e kundërshtojnë duke thënë se nuk duhej të ishte akorduar.

Por pas këtyre polemikave ka ardhur një propozim paksa i çmendur që do të ndyshonte tërësisht rregulloren e Botërorit.

Ish-arbitri gjerman Thorsten Kinhofer ka bërë një propozim kurioz për fashitjen e polemikave për episode si ajo e Perisiçit në finalen e 15 korrikut.

Sipas tij, topi i prekur me dorë në zonë nuk duhet të sansksionohet me penallti, por me goditje dënimi pranë pikës ku ka ndodhur episodi. Ai shtoi se 11-metërshi të akordohet vetëm në rastet kur ka prekje të topit me dorë mbi vijën e portës.

“Një zgjidhje e tillë do të hiqte presionin mbi arbitrin dhe ndëshkimi nuk do të ishte kaq i rëndë”, tha Kinhofer për të përditshmen gjermane “Bild”. Ai e bëri këtë propozim duke u bazuar edhe te normativat e hendbollit.

Kinhofer në karrierën e tij ka gjykuar 213 ndeshje të Bundesligës në periudhën 2001-2015 dhe ka qenë arbitër i FIFA-s në 2006-2013, kohë kur ka gjykuar 28 ndeshje ndërkombëtare për klube dhe përfaqësuese.