“Ndryshimi i klimës do ta bëjë Tokën një ferr të gjallë deri në vitin 2100”

Një deklaratë mjedisore prej 500 faqesh nga administrata Trump parashikoi se planeti do të ngrohej me shtatë gradë deri në 2100, njoftoi Washington Post .

Shkencëtarët thanë se efektet do të ishin katastrofike, duke përmbytur qytetet bregdetare si Nju Jorku dhe Majami, duke shkaktuar dëm të pariparueshëm ndaj shkëmbinjve të koraleve dhe duke gjeneruar valë të nxehtësisë që do të pjekin pjesën më të madhe të planetit, tha raporti, transmeton lajmi.net.

Administrata, në një projekt-deklaratë të lëshuar nga Administrata Kombëtare e Sigurisë së Trafikut, nuk bëri thirrje për uljen e emetimeve të serrave për të shmangur ndryshimet, por vetëm e kundërta.

Deklarata, e shkruar muajin e kaluar për të justifikuar standardet e ngrirjes së efikasitetit të karburantit federal për makina dhe kamionë të lehtë të prodhuar pas vitit 2020 siç u propozua nga administrata e Obamës, dhe pranoi se plani do të rriste emetimet e automjeteve, por tha se ata do të ishin vetëm një shtesë e vogël për dëmin mjedisor që tashmë është bërë.

“Gjëja e mahnitshme që ata janë duke thënë është se aktivitetet njerëzore do të çojnë në këtë rritje të dioksidit të karbonit që është shkatërrimtar për mjedisin dhe shoqërinë. Dhe pastaj ata janë duke thënë se nuk do të bëjnë asgjë për këtë, “tha Michael MacCracken, i cili shërbeu si një shkencëtar i lartë në Programin e Kërkimit Global të Ndryshimeve të SHBA midis 1993 dhe 2002.

Për të shmangur skenarin katastrofik, bota do të duhet të bëjë shkurtime të mëdha në emetimet e karbonit, tha analiza, duke kërkuar “rritje të konsiderueshme të inovacionit dhe adoptimit të teknologjisë krahasuar me nivelet e sotme dhe do të kërkonte që ekonomia dhe flota e automjeteve të largoheshin nga përdorimi e lëndëve djegëse fosile, që aktualisht nuk është teknikisht e realizueshme ose ekonomikisht e realizueshme “.

Administrata Trump, e cila u tërhoq në qershor 2017 nga marrëveshja e klimës në Paris, nuk u përgjigj kërkesave për koment nga Washington Post. /Lajmi.net/