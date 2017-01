Ndryshim i madh në kofshën e Kendall Jenner (Foto)

Kendall e merr seriozisht punën e saj.

Zakonisht kur bëhet fjalë për ndryshime në trup tek modelet, këto të fundit duhet ta mendojnë dy herë nëse duhet të ndryshojnë ngjyrën e flokëve apo të bëjnë tatuazhe, pasi puna e tyre lidhet drejtpërdrejt me imazhin.

Megjithatë në setin më të fundit fotografik nga Mario Testino për revistën V, e cila vjen me gjashtë kopertina të ndryshme me modelet si Lara Stone, Lily Aldrige, Joan Smalls, Amber Valleta, Carolyn Murphy dhe Ellen Rosa, Kendall Jenner duket sikur ka guxuar së tepërmi me këtë gjarpër gjigand në kofshën e saj.

Sigurisht që është vetëm një tatuazh i përkohshëm, por mendoni se do i shkonte diçka e tillë supermodeles?