Ndikimi i thellë rus në Evropë përmes gjashtë mënyrave ekonomiko-politike

Ndikimi rus në Evropë është i dukshëm, madje ekspertë të sigurisë botërore kanë vënë alarmin e një 'rusianizimi' të disa prej shteteve ose pjesëve të shteteve të Evropës.

Në artikullin e mëposhtëm, kemi radhitur disa nga mënyrat (përveç hakimit), nëpërmjet të cilave Rusia është duke tentuar të shtrijë ndikimin e saj në Evropë, transmeton lajmi.net

1. Ndihma ndaj partive politike të ekstremit të djathtë dhe partive tjera shkatërruese në Evropë:

Rusia ka siguruar publikisht financim për Frontin Nacional të ekstremit të djathtë të Marine Le Pen në Francë para zgjedhjeve atje. Megjithatë, nëpërmjet oligarkëve, fondacioneve dhe kanaleve të tjera, ai gjithashtu ka krijuar lidhje me partin ëfranceze të qendrës së djathtë të Francois Fillon, Alternativa për Gjermaninë, Lega Nord në Itali dhe partinë e Presidentit të Republikës Çeke. Rusia gjithashtu ka financuar partinë neonaziste të Greqisë dhe të djathtën e Bullgarisë, një parti të fuqishme të ekstremit të djathtë në Hungari dhe kryeministrin Orban të partisë qeverisëse të Hungarisë, Partinë e Lirisë në Austri, Partinë Kotleba të Sllovakisë dhe disa parti në Serbi. Rusia nuk kufizohet në mbështetjen e të djathës ekstreme. Shteti rus ka lidhje me partitë socialiste që kohët e fundit fituan zgjedhjet në Bullgari dhe Moldavi dhe ka mbështetur Syrizan në Greqi, Podemosin në Spanjë dhe partitë e gjelbra në të gjithë Evropën. Qeveria ruse po punon për të krijuar një lëvizje globale, duke thirrur partitë politike të ekstremit të djathtë për të diskutuar metodat e ndarjes së mbjelljeve në Perëndim. Një tubim i tillë u mbajt në mars 2015 në Shën Petersburg. Një tjetër – që mblidhte lëvizjet separatiste nga Evropa, si katalonasit dhe lëvizjet e Irlandës Veriore dhe Kalifornia e Teksasi – u mbajt në korrik 2016 në një konferencë të financuar nga Kremlini në Moskë.

2. Blerja e mediave dhe përdorimi i gazetarisë për të përhapur dezinformata që të minohet besimi në të vërtetën:

Siç tregoi raporti i Departamentit të Inteligjencës Kombëtare të 7 janarit, ndërhyrja e medias së Rusisë është shkak për shqetësim. Rusia gjithnjë e më shumë po përdorë mediat në Perëndim për të shpërndarë propagandë. Rusia po blen media në vende si Letonia dhe Republika Çeke dhe në vitin 2015. Stacionet gjermane njoftuar kërkesat e medias ruse Sputnik për të blerë një deri në dy orë kohë transmetimi në ditë. RT, Sputnik dhe mediat tjera në pronësi ruse janë konkurruese në Angli, Spanjë, Arabi, Gjermani dhe tani në Francë, por storjet e tyre shpesh paraqesin gabime dhe madje krijojnë histori të rreme, me qëllim të vënies në dyshim nëse media mund të jetë gjithmonë e besueshme. Gjithashtu, Rusia përdorë mediat për propagandë pro-ruse, të tilla si shkatërrimi i EU-së dhe NATO-s duke pretenduar se migrantët janë terroristë dhe EU me Shtetet e Bashkuara janë të paqëndrueshme. Shembuj të këtyre gënjeshtrave mediatike kemi tek shpërthimet e fabrikës në SHBA, shitjet e armëve të Ukrainës në Suedi, përdhunimet e kryera nga emigrantët në Gjermani, me qëllim nxitjen e urrejtjes ndaj grupeve minoritare dhe drejtë Perëndimin, që gjoja nuk ofron “mbrojtje” adekuate për këto grupe. Shitoret gjithashtu përdorin “ekspertë” të rremë, të cilët ofrojnë informacione joshkencore, për shembull në lidhje me rrezikun e paraqitur nga personat LGBTi. Me propagandën e saj, Rusia synon të minojë idenë se ekzistojnë të vërteta dhe standarde të matshme dhe të detyrojnë qytetarët drejtë Perëndimit duke vënë në dyshim vlerat e tyre. Dezinformimi rus dhe konfuzioni i mbjellë kontribuan në dështimin e një referendumi holandez në mbështetje të ndihmës financiare evropiane për Ukrainës dhe në suksesin e fushatës së Brexit, transmeton lajmi.net

3. Ngritja e instituteve dhe fondacioneve kundër demokracisë që përpiqen të legjitimojnë faktet e rreme dhe ksenfobinë:

Boris Yakunin, një mik i Putinit dhe ish-drejtues i Hekurudhave Ruse, ngriti së fundmi një institut të quajtur “Dialogu i Forumit të Kërkimeve për Qytetërime në Berlin”, për të shoqëruar Dialogun Civil të Përhershëm Botëror të Qytetërimeve në Vjenë, Shën Andrew, në Gjenevë dhe Dialogun Franco-Rus në Paris, i cili synon të kundërshtojë “propagandën masive … të drejtuar kundër Rusisë” dhe militarizmin e hegjemoninë amerikane. Shumë oligarkë të tjerë, miq të Putinit dhe madje edhe këshilltari kryesor i filozofit të Putinit kanë krijuar themelet e tyre, fondacionet dhe OJQ-të në Londër, Berlin, Gjenevë, Paris dhe qytete të tjera, të cilat ndonse nuk janë të lidhura hapur me Kremlinin financiarisht, janë miqësore ndaj Kremlinit dhe përfaqësojnë ideologjinë e saj. Përveç ksëaj, organizatat e ndihmave të financuara nga Kremlini po krijojnë “shoqata të diasporës” të rusëve jashtë apo brenda organizatave të unitetit sllav për të mbështetur ndryshimet politike që janë miqësore me Rusinë, e të njëjtën gjë po e bën edhe Kisha Ortodokse Ruse. Këto fondacione mund të shërbejnë si një pasqyrë neutrale për financimin e organizatave, gazetarëve dhe partive të së djathtës dhe vlerave tradicionale, e disa prej tyre janë hetuar edhe për spiunazhë. Ata mund të sigurojnë një mbulesë të legjitimitetit për ide të rreme, për shembull se emigantët janë terroristë, që EU diskriminon të krishterët ortodoksë ose që Perëndimi nuk mund t’i mbrojë qytetarët nga terrorizmi që shkaktohet nga emigrantët.

4. Përfshirja e organizatave multilaterale dhe kontestimi universalitetët të parimeve të të drejtave të njeriut:

Me dezinformimin e saj, Rusia promovon idenë se mosrespektimi i të drejtave të njeriut është një koncept perëndimor duke u paraqitur si kamion i pikëpamjes kundërshtare. Disa vende, kundërshtuan Rusinë duke besuar se vlerat tradicionale i prekin të drejtat e LGBTi dhe ato të grave. Si pjesë e fushatës së saj kundër të drejtave të njeriut, Rusia ka miratuar katër rezoluta në OKB, duke bërë thirrje për mbështetje më të madhe për “vlerat tradicionale”. Rusia udhëheq një bllok votimi në Këshillin Ekonomik dhe Social që ka bllokuar OJQ-të siç është Komiteti për Mbrojtjen e Gazetarëve dhe marrja e statusit të një vëzhguesi zyrtar në OKB.

5. Përdorimi i ngërçit ekonomik, ryshfetit për individët me ndikim të huaj, stimujt ekonomikë (që mund të quhen edhe ryshfet) për të ndikuar tek personat kyç që drejtojnë politikën ekonomike:

Edhe kjo është një strategji ruse! Rusia ka përdorur ndikimin e energjisë në vende të tilla së Bullgaria – e cila mbështetet në Rusinë për sasi të mëdha të gazit, energjisë bërthamore dhe për naftë. E për shembull edhe duke financuar një zgjerim të stacionit të energjisë bërthamore PAKS të Hungarisë. Duke demonstruar se mund të konkurrojë me EU, si mbrojtës i vendeve më të vogla, Rusia ka bindur kryeministrin Orban që të del kundër EU-së. Rusia gjithashtu i dha mbështetje politikanës gjermane Gerhard Schroeder në pozicion në Bordin e projektit të Gazpromit, pas së cilës mbështetje Schroeder mbështeti pushtimin e Rusisë ndaj Ukrainës, duke deklaruar se Rusia vetëm dëshironte të qëndronte “e madhe dhe e fortë” për të mbetur në pozitë të barabartë me SHBA-të, transmeton lajmi.net. Rusia zhvillon lidhje biznesi dhe financiare me zyrtarët e lartë dhe përdorë këto lidhje për të ndikuar në politikë. Kështu Rusia duke gjetur ato lidhje të dobëta dhe labile me ideologji të gabuara dhe jo-liberale, arrinë të shtrijë ndikim ekonomiko-politik në shtetet e Evropës.

6. Përdorimi i spiunazhit përmes fshehjes së zyrtarëve të shërbimit të fshehtë në ambasadat ruse:

Rusia ka zgjeruar disa nga ambasadat e saj në Evropë. Për shembull, agjensia çeke e inteligjencës ka shprehur shqetësim në ambasadën e madhe ruse në Pragë. Në vitin 2015, inteligjenca çeke raportoi se në ambasadën ruse kishte 140 veta, krahasuar me 70 diplomatë amerikanë. Shërbimet e inteligjencës çeke raportojnë se Rusia po fsheh lidhjen e shumë oficerëve të shërbimit, me shërbimin e fshehtë rus brenda ambasadës. Inteligjenca suedeze njoftoi gjithashtu në 2015 se rreth një e treta e 35 diplomatëve rusë të akredituar në Stockholm janë oficerë të inteligjencës. Edhe në ambasadën ruse në Vjenë mesa duket prania e inteligjencës ruse është gjithashtu mjaft e madhe. Në vitin 2015 punonin 116 diplomatë, pothuajse dyfishi i numrit të punësuar nga ambasada e SHBA-ve. Sipas kundërzbulimit gjerman, kjo ndodh sepse një e treta e diplomatëve janë spiunë. Kreu i Shërbimit të Sigurisë Shtetërore të Belgjikës gjithashtu vë në dukje se spiunazhi rus në Bruksel, në selinë e EU-së, është një problem në rritje./Lajmi.net/