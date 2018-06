Ndeshja e “Kosovës” me Serbinë

Kombëtarja e Zvicrës do të përballet sot me atë të Serbisë, në kuadër të Kampionatit të futbollit për Kupën e Botës. Loja, që do të zhvillohet në stadiumin e Kaliningradit në Rusi, ka ngjallur emocione sidomos në Kosovë, për shkak të katër lojtarëve shqiptarë në skuadrën zvicerane.