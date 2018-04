Ndërton studion e tij poshtë urës, për t’i ikur rrëmujës së qytetit

Ndërsa mjediset urbane bëhen më të dendura, më të shtrenjta dhe në disa raste më pak të dëshirueshme, mendjet krijuese krijojnë mënyra të reja për t'i shpëtuar rrëmujës së qytetit.

Fernando Abellanas , një projektues nga Valencia, ka shkuar në ekstreme të reja në kërkimin e tij për vetminë. Pozicionuar nën një urë trafiku diku në qytetin spanjoll, një studio e fshehur përfshin një raft, një karrige dhe një tavolinë të vogël – të gjitha të ankoruara poshtë urës me anë të shinave dhe rulëve.

Sipas The Spaces , Abellanas e ka përshkruar projektin si “një ndërhyrje kalimtare”, e cila do të mbetet në vend derisa dikush ta gjejë dhe do të vendosë të vjedhë materialet, ose autoritetet ta largojnë atë. “ /Lajmi.net/