Ndërtimi i “Kosovës së Re” fillon në pjesën e dytë të vitit 2019

“Projekti i Termocentralit ‘Kosova e Re’ nuk do të dështojë sepse është qenësore të kemi energji elektrike të mjaftueshme për konsum. Jemi në rrugë të mbylljes së Termocentralit ‘Kosova A’ i cili ndotë ambientin. Nuk mund të qëndrojmë vetëm me blloqet e Termocentralit ‘Kosova B’ sepse do t’i kishim vetëm gjysmën e nevojave konsumuese të energjisë. Prandaj, çdo tendencë për ta anuluar projektin e ‘Kosovës së Re’ do t’i sillte dëme jashtëzakonisht të mëdha vendit. Ky projekt do të vazhdojë. Kemi shpallur fazën parakualifikuese për operatorët të cilët do ta ndërtojnë këtë termocentral”, ka thënë ministri Lluka.