Ndërron jetë fëmija i aksidentuar javë më parë në Rahovec

Të premten ka ndërruar jetë fëmija i gjinisë femër në QKUK, pasi ishte duke u mjekuar pas lëndimeve që kishte marr nga një aksident trafiku.

Sipas Policisë së Kosovës ajo ishte aksidentuar më 26 prill, ndërsa ka ndërruar jetë të premten më 12 maj.

“Në lidhje me rastin raportohet viktima femër K/Shqiptare(fëmijë) e cila si pasojë e lëndimeve të pësuara në aksident trafiku ishte duke u trajtuar në QKUK, me 12.05.2017 e njëjta ka ndërruar jetë. Me vendim të prokurorit trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksio”, thuhet në njoftim./Lajmi.net/