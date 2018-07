Ndërprerje e rrymës në vikend, këto janë vendet

KEDS ka bërë publik planin e vetë për vikend, siç thotë kjo kompani, për investime që do ti bëjë në rrjet. Me këtë rast do të ketë ndërkreje të rrymës në disa lokacione në Kosovë

Njoftimi i plotë i KEDS:

Prishtinë

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

1.

Më 15.07.2018 në NS 110/10(20)kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

· NS 10/04kV Gjon Serreqi (Kodi: 13000010055) prej orës 09:00-12:00 si dhe 13:00-17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: rr. Gjon Serreqi.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e konsumatorëve në rrjet të ri.

2.

Më 15.07.2018 në NS 110/10(20)kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

· NS 10/04kV Herticët (Kodi: 13000010041) prej orës 09:00-12:00 si dhe 13:00-17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Lagjja Herticët.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e konsumatorëve në rrjet të ri.

3.

Më 17.07.2018 do të ndërprehet Kthina 10kV në NS 10/0.4kV Bankosi me ç’ rast pa tension mbesin:

· NS 10/04kV Aneksi Parku (Kodi:14000002001)

· NS 10/04kV Parku (Kodi: 14000002002)

· NS 10/04kV Shtëpia e mallrave (Kodi: 14000002201)

prej orës 09:00-14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr. Sëenderbeu(pjesërisht), rr.Brigada (komplet),rr. Zahir Pajaziti (pjesërisht).

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimimi TS 10/0.4 kV të ri me fuqi 1000 kVA.

4.

Më 14.07.2018 në NS 35/10 kV Drenasi do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Trasingu (Kodi: 16021010) prej orës 09:00 deri në ora 10:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Trasingu, Gurëthyesi Lladrovci, Korretica e Epërme (një pjesë) dhe Agani.

Arsyeja e ndërprerjes: Riparimi një NS 10/0.4kV te kompanisë.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 17.07.2018 në NS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Ballovc (Kodi: 14000008) prej orës 11:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Surkishi, Lladofci, Sveqla, Dumoshi,Shajkovci,Surdulli,Hertica,Drazhnje,Rakenica dhe Turuqica.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive e daljes 10 kV.

2.

Më 17.07.2018 në NS 110/10(20)kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV j9 Llukar (Kodi: 13000004) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Llukar, Makovc dhe Sinidoll.

Arsyeja e ndërprerjes: (Prishjet) Mirëmbajtje preventive e daljes 10 kV.

3.

Më 17.07.2018 në NS 110/10(20)kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Nr.6 Ibrahim Banushi (Kodi: 11000001) prej orës 10:30 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.Ibrahim Banushi, rr.Elena Gjika, Shtëpia e Pleqëve.

Arsyeja e ndërprerjes: Kontrollimi dhe revizionimi i Sistemeve Matëse.

4.

Më 17.07.2018 në NS 110/10(20)kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Nr.15 Blloku I (Kodi: 11000002) prej orës 12:00 deri në ora 13:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.Ilaz Agushi, Blloku i parë i banesave, Gjimnazi dhe Shkolla teknike.

Arsyeja e ndërprerjes: Kontrollimi dhe revizionimi i Sistemeve Matëse.

5.

Më 17.07.2018 në NS 110/10(20)kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Nr.16 SH.M.” 28 Nëntori” (Kodi: 11000003) prej orës 13:30 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shkolla Teknike, Kasollat, Rr.Haxhi Zeka, Rr.Qameria, Rr.Nazim Gafurri, Rr.Antigona Fazliu dhe Enti Statistikor.

Arsyeja e ndërprerjes: Kontrollimi dhe revizionimi i Sistemeve Matëse.

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

1.

Më 16.07.2018 në NS 110/35/10kV Prishtina 1 do të ndërprehet T2 prej orës 05:30 deri në 05:45 do te behet kalimi i ngarkesës në T1.

Gjatë kohës sa do të zgjasin manipulimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:

· LP 35kV Fushë-Kosova

· LP 35kV Badovci

· LP 35kV Prishtina II

Nga LP 35 kV Badovci mbesin pa energji: Mramori, Slivova, Brusi, Busia, Zllasha, Viti e Marevcit, Mareci,Minierat Kishnicë, Bejta komerc Kishnicë Hajvalia, Minierat Kishnicë Trepça N.Berde, Graçanica 1 dhe Graçanica 2, Pompa për Ujësjellësit BAD, Metaliku-Janjevë Iber-Lepenci.

Nga LP Fushë-Kosova mbesin pa energji: Miradi e Epërme, Petrol Company, Shtypshkronja “Zeri”, Asllani, Dimi, Lagjja 28, pjesa e Fushë-Kosovës pas Hekurudhës, Kuzmini dhe Bardhi i Madh,Mesbardhi I, Mesbardhi II, Bardhi i Vogël, Albana e Vogël, Sllatine e Vogel II, Albana e Madhe te Shaljanët, FSK-ja,PTK-ja, Banesat e Pozhegut. Banesat e Apollonisë, Vragoli, Miradi e Ulët (një pjesë), Batusa, Henci, Lagja 29 dhe Pompa FAM GAS.

Nga NS 35/10kV Prishtina II mbesin pa energji: Lagjja Emshiri (një pjesë), Valoni petrol,Banesat Marigona, Shtypshkronja Rezniqi, Furra Kobake, Merkom pezho, Panorama, Internation helth center, Lagjja Logreta, Albert Rudari, Bt Luli, Betonjerka Renulual Betoni dhe Auto Sherreti, Objekti i ish Tjerrtores, Drejtoria-Batllava, furra Zona Industriale, Don Bosko, Policia, Lesna, Vetrrniku I, Kosovatrans dhe kazerma Veterrniku II, Tjertorja, Kosova tex,I pko dhe Excluzivi.

Arsyeja e ndërprerjes: Lidhja e kabllos së e re për shkyçje te ndërprerësit 35kV dhe ndërrimi i baterisë për memorie të mbrojtjes diferenciale T60 te TR2.

Po ashtu rikthimi i gjendjes se mëparshme.

2.

Më 17.07.2018 në NS 110/35/10kV Prishtina 1 do të ndërprehet T1 prej orës 05:30 deri në 05:45 do tëbëhet rikalimi i ngarkesës në T2.

Gjatë kohës sa do të zgjasin manipulimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:

· LP 35kV Fushë-Kosova

· LP 35kV Badovci

· LP 35kV Prishtina II

Nga Badovci mbesin pa energji: Mramori, Slivova, Brusi, Busia, Zllasha, Viti e Marevcit, Mareci, Minierat Kishnicë, Bejta komerc Kishnicë Hajvalia, Minierat Kishnicë Trepça N.Berde, Graçanica 1 dhe Graçanica 2, Pompa për Ujësjellësit BAD, Metaliku-Janjevë Iber-Lepenci.

Nga fushë Kosova mbesin pa energji: Miradi e Epërme, Petrol Company, Shtypshkronja “Zeri”, Asllani, Dimi, Lagjja 28, pjesa e Fushë-Kosovës pas Hekurudhës, Kuzmini dhe Bardhi i Madh, Mesbardhi I, Mesbardhi II, Bardhi i Vogël, Albana e Vogël, Sllatine e Vogel II, Albana e Madhe te Shaljanët, FSK-ja,PTK-ja, Banesat e Pozhegut. Banesat e Apollonisë, Vragoli, Miradi e Ulët (një pjesë), Batusa, Henci, Lagja 29 dhe Pompa FAM GAS.

Nga fushë NS 35/10kV prishtina II mbesin pa energji: Lagjja Emshiri (një pjesë), Valoni petrol,Banesat Marigona, Shtypshkronja Rezniqi, Furra Kobake, Merkom pezho, Panorama, Internation helth center, Lagjja Logreta, Albert Rudari, Bt Luli, Betonjerka Renulual Betoni dhe Auto Sherreti, Objekti i ish Tjerrtores, Drejtoria-Batllava, furra Zona Industriale, Don Bosko, Policia, Lesna, Vetrrniku I, Kosovatrans dhe kazerma Veterrniku II, Tjertorja, Kosova tex,I pko dhe Excluzivi.

Arsyeja e ndërprerjes: Lidhja e kabllos së e re për shkyçje te ndërprerësit 35kV dhe ndërrimi i baterisë për memorie të mbrojtjes diferenciale T60 te TR2.

Gjakovë

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 17.07.2018 në NS 110/10(20)kV Gjakova 2 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Ura Terezive (Kodi: 81000004) prej orës 10:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Damjan (një pjesë), Fshaj Kushavec, Muhadër, Pnish, Rogovë, Smaq dhe Ujëz.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP 10 kV.

Gjilan

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 15.07.2018 në NS 110/10 kV Kamenica do të ketë ndërprerje totale prej orës 11:00 deri në ora 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Berivojcë-Qendra, Rubovci, te varrezat, TS 35/10 kV Sherbimi teknik dhe Fita AG-Banesë. Hogoshtë, Shipashnicë, Poliqkë dhe Xhyrishevcë. Kamenicë (T.S.P.Bazeni, Lagja Qamëria, Ujësjellësi, Kollarët, Malësia), Moqari i Ulët, Reqan, Hajnoc, Meshinë, Bugjenica, Strezoci, Kosovica, Carevci, Bushinca, Tirincë, Krileva, Leshtar, Boleci, Vaganeshi, Kremenatë, Rahovica . Berivojcë, Spitali, Imkos,Magnohrom, Policija, Shtëpia e Mallrave, Shtëpia e Kulturës, Posta e Vjetër,Gjykata, TS.e Reja, Shtëpia e Mallrave Berivojcë, Qarrakofci, Dajkovci, Shipashnica e Ulët, Muçivërci, Rogoçica, Novosella, Karaçeva e Ulët dhe e Epërme. Bozheci, Busavati dhe Miganoci, Muharremi petroll, birraria Hugos, Seperacioni Ardhmëria Topanicë, Ujësjellësi Topanicë, Lindi petroll, Fabrika e bllokave, Seperacioni Tali, Dogana, Borovc, Landi, Fama petroll, Shp Arbnori, Koretini, Topanica, Bllata, Nitexi, Crepi, Kormiani, Domorovci, Pompa, Hodonovci, Tasimi, Hodonoci, Seperacioni dhe Ujësjellësi Korinjan, Frita, Magnokromi dhe Maliqi Petrol.

Arsyeja e ndërprerjes: Instalimi i sistemit SCADA në NS.

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

1. Më 15.07.2018 në NS 110/10kV Kamenica do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Koretini (Kodi:62000017) prej orës 11:00 deri ne ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Koretinë Topanicë, Bllatë, Nitex, Crep, Kormian, Domorovc, Pompa, Hodonovc, Tasimi, Hodonocë, Seperacioni dhe Ujësjëllsi Korinjan.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e Transformatorit dhe zhvendosja e shtyllës.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 17.07.2018 në NS 35/10 kV Gjilani II do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Kufca (Kodi: 60061006) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kufca, Stanishor, Mellci, Strazhë, Kosmata, Draganca, Manastiri, Mozgovë, Makreshi i ulët dhe i Epërm, Draganci i vjetër.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrëngimi i largpërçueseve dhe riparimi i ndonjë shtylle të tensionit të lartë.

2.

Më 17.07.2018 në NS 35/10 kV Kllokot do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Industrial – Kllokot (Kodi: 61065005) prej orës 10:00 deri në ora 11:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mogilla, një pjesë e Vitisë, te Zahirët, Tafa-benzin, Leo-com, Zefi BlindMlini-“Loni”, Migrosi, Erabi, Xhela-mobileria, Betonjerka, Gashi-P, Augustini-P, TSSH-betoni, Fab.Ujit-Natyral, Njazi Mjekra, Art-Projekt, Liridon Mustafa, Ridvan Aliagiq dhe Bujku.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

3.

Më 17.07.2018 në NS 35/10 kV Kllokot do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Vineksi (Kodi: 61065010) prej orës 11:30 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Vineksi

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

4.

Më 17.07.2018 në NS 35/10 kV Kllokot do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Tërpeza (Kodi: 61065012) prej orës 13:00 deri në ora 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Zhiti, Tërpezë, Çifllak, Devajë, Kravaricë, Ballancë dhe TS Privat 1.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

Mitrovicë

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 17.07.2018 në NS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Ibër-Lepenci (Kodi: 71075012) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Hakif Bislimi, Kemajl Loshi, Shaip Kalludra, Ali Fejzullahu, Shaban Idrizi, Elmaz Peci, Hoxhë Hasan Tasini, Gani Hajra dhe fshatrat: Zhabar i Ulët dhe i Epërm, Shipol dhe Lushtë.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

Pejë

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

1.

Më 16.07.2018 në NS 110/10kV Deçani do të ndërprehet:

· NS 10/0.4kV Lebushë e Madhe (Kodi: 53000004010)

· NS 10/0.4kV Lebushë e Vogël (Kodi: 53000004006)

prej orës 09:00 deri 12:00 dhe 14:00 deri 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Lebusha.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirje të kabllove të reja dhe vendosje të ormanëve.

2.

Më 17.07.2018 në NS 110/10kV Klina do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Klinavci (Kodi: 52000002) prej orës 09:00 deri ne ora 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Klinavc, Gjurgjevik i Vogël, Kërnicë, Shtupel, Bingjë, Grapc, Leskoc, Krushevë e Vogël, Radulloc, Pataqan, Zllakuqan, Krushevë e Madhe, Ranoc, Berkovë dhe Rudicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i kokave kabllovike dhe shtrirje e përçuesit.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 17.07.2018 në NS 110/10kV Deçani do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Lumbardhi (Kodi: 53000005) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lluka e Epërme, Lluke Gecaj, Pozhari, Gllogjani, Shaptej, Lumbardhi, Irzniqi, Ratisha, Gramaqeli dhe Mazniku.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave të tensionit të lartë.

Prizren

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 16.07.2018 në NS 35/10 kV Dragash do të ndërprehet:

· Dalja 10kV Restelica (Kodi: 30036002) prej orës 10:30 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Lubovishtë, Kukjan, Vranishtë, Restelicë, Mlikë, Glloboqicë, Krushevë, Zlipotok dhe Orqushë.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

2.

Me 16.07.2018 në NS 110/35/10 kV Prizren 1 do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Liria (Kodi: 10000002) prej orës 10:00 deri në orën 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.Xhorxh Uashingtoni, TS-63-Frigoriferi; TS117-Shillova; TS-118-Shillova; Abc-plast; Adnan Sh.pk. Dualos; Shpk getoari; Vertigo; DPZ.Medina-1; Ing Biro K.f.Getoari; Liria material ndërtimor; Ntsh Europrinty-2, Nsh/Liria-Prizren dhe Prizren Graf,Z.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i TMRR-s të djegur.

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 17.07.2018 në NS 110/10kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Velezha (Kodi: 31000030) prej orës 10:30 deri në ora 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Shpenadia, Caparc, Novake, Velezha, Sërbicë e epërme, Smaqi, Legjenda, Malësia e Re, Trepetica, afariste: Mullini Rexhep Ukaj, Firma Vesel Rexhaj, Fabrika e lëngjeve Novak.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i largpërçuesit. /Lajmi.net/