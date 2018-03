Ndërprerje e madhe e rrymës të enjten ne disa zona të Kosovës

KEDS ka njoftuar se me kërkesë të KOSTT-it do të ketë ndërprerje të rrymës në disa zona të Kosovës me 22 mars.

Njoftimi i plotë i KEDS:

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

1.

Më 21.03.2018 në NS 35/10kV Mazgit do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Plemetini (Kodi: 15019003) prej orës 09:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Plemetin, Hamidi, Bivolak, Gllavotin, Bivolak, Strovc, Zhilivodë, Bequk, Millosheve (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllës së TM.

2.

Më 22,23,24,25.03.2018 do të ndërprehen:

NS 10/0.4kV Gjon Sereqi (Kodi: 13000010055),

NS 10/0.4kV Herticet (Kodi: 13000010041)

të cilat furnizohen nga Dalja 10kV J21Kodra e trimave 21 (NS 110/10kV Prishtina 5)

si dhe

NS 10/0.4kV Kodra e trimave 6 (Kodi: 13000005036) e cila furnizohet nga J11 Kodra e Trimave 11 (NS 110/10kV Prishtina 5)

prej orës 09:00 deri në ora 12:00 si dhe nga ora 13:00 deri në ora 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rruga Gjon Serreqi, Herticët dhe Kodra e Trimave 6.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e konsumatorëve në rrjet të ri.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 22.03.2018 në NS 35/10kV Koliq do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Keqekollë-Hajkobillë (Kodi: 14016004) prej orës 10:00 deri në ora13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Keqekollë, Prapashtice, Hajkobille, Dabishevc dhe Mutivodë.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion –mirëmbajtje preventive në daljet problematike.

2.

Më 22.03.2018 në NS 35/10kV Koliq do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Koliqi (Kodi: 14016002) prej orës 13:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Koliqi, Ballabani dhe Nishevci.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion –mirëmbajtje preventive, në daljet problematike.

3.

Më 22.03.2018 në NS 35/10kV Mazgit do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Lumi i Madh (Kodi: 15019006) prej orës 10:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Millosheva, Brezhnica (një pjesë), Stanovci i Epërm, Stanovc i Ulët, Lumi i Madh (Velika Rekë)dhe Prilluzha.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion –mirëmbajtje preventive, në daljet problematike.

4.

Më 22.03.2018 në NS 35/10kV Mazgit do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Breznica (Kodi: 15019009) prej orës 13:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Breznica, Kozarica dhe Barileva.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion –mirëmbajtje preventive, në daljet problematike.

Ferizaj

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

1.

Më 24.03.2018 do të ndërprehet:

NS 35/10kV Shtërrpcë (Kodi:400440) prej orës 13:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e qyetit -Komuna, Ambulanta, Shtëpia e mallrave, Qendra e Shterpcës, Hotel Breza dhe Junior,Vikendicat,Jazhinca,Sevce,Verbishtica dhe bizniset private, Një pjesë e Shtërrpcës te Shkolla, OSBE-ja, Biti e ulët, Biti e epërme, Shushiqë, Paloj, Gotovushë, Drekoci, Viqë, Firaj, Brod, TS Repititori, TS Shkolla Skijimit, TS Kulla, TS Hotel Molika, Pilana, Farma dhe Gllogu.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e kabllove të reja në ndërprerësin e daljes 10kVGotovusha.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 22.03.2018 në NS 35/10kV Shtime do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Carraleva (Kodi: 41046004) prej orës 10:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:një pjesë e Shtimes, Qesta Reçakut, Reçaku, Belinci, Caraleva Topilla, Llanishta, Devetaku, Grejqevci, Zborci, Pjetkreshtica, Duga dhe Karaçica.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion –mirëmbajtje preventive, në daljet problematike.

2.

Më 22.03.2018 në NS 110/35/10kV Lipjan do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Baza e Asfaltit (Kodi: 41000005) prej orës 13:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Baza e asfaltit, Jeta e re, Gracjka e Vjeter, Topliqani dhe Gracka e Vogël.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion –mirëmbajtje preventive në daljet problematike.

Gjilan

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

1.

Më 24.03.2018 në NS 110110/35kV Vitia do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Vitia (Kodi: 61067005) prej orës 09:00 deri në ora 11:00 si dhe nga ora14:00 deri në ora 17:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Viti (“Iliri”, Te shkolla e mesme,Te ura,Te Kasabanka, Te Shtëpia e kulturës,Te pasqyrja dhe Te Kisha katolike).

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e tre NS 10/0.4kV të reja.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 22.03.2018 në NS 110/10 kV Kamenica do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Ropotova (Kodi: 62000014) prej orës 10:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Ropotova e Vogël, Ropotova e Madhe, Panqeva dhe Petrovci.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion –mirëmbajtje preventive në daljet problematike.

2.

Më 22.03.2018 në NS 110/10 kV Kamenica do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Muqiverci (Kodi: 62000011) prej orës 13:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Berivojcë, Qarrakofcë, Dajkovc, Shipashnica e Ulët, Muçivërc, Rogoçicë, Novosella, Karaçeva e Ulët dhe e Epërme.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion –mirëmbajtje preventive në daljet problematike.

Prizren

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 22.03.2018 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Mushtishti (Kodi: 32000002) prej orës 10:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Sopija I, Sopija II, Dubrava, Mushtishti, Savrova, Bukoshi, Vraniqi dhe Baqevci.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion –mirëmbajtje preventive në daljet problematike.

2.

Më 22.03.2018 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Studenqani (Kodi: 32000018) prej orës 13:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Studençan, Dobërdelan, Samadraxhë, Motel Illyria, Gurëthyesi ENISI Celi AG, Sejdi Binaku, Flori Kopshtar, Fabrika e plastikës Gani Sallauka. Pompat e ujit: Studençan, Doberdelan dhe Samadraxhë.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion –mirëmbajtje preventive në daljet problematike.

Pejë

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 22.03.2018 në NS 110/10kV Klina do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Klinavci (Kodi: 52000002) prej orës 10:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Klinavc, Gjurgjevik i Vogël, Kërnicë, Shtupel, Bingjë, Grapc, Leskoc, Krushevë e Vogël, Radulloc, Pataqan, Zllakuqan, Krushevë e Madhe, Ranoc, Berkovë dhe Rudicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion –mirëmbajtje preventive në daljet problematike.

2.

Më 22.03.2018 në NS 35/10kV Klina do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Jagoda (Kodi: 52056005) prej orës 13:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Jagodë, Budisallcë, Stublla, Lutogllava dhe Terstenik.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion –mirëmbajtje preventive në daljet problematike.

Mitrovicë

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 22.03.2018 në NS 35/10kV Shupkoci do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Shala (Kodi: 71074001) prej orës 10:30 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Reka, Tuneli i Parë, Kutllofc, Mazhiqi, Rashani, Terstena, Bare, Bajgora, Vidishiqi, Kovaqica, Kaqanolli, Rahova, Boletini, Zhazha, Vllahia, Zijaqa, Maxhera, Melenica, Dedia, Zabërgja dhe Selaci.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion – mirëmbajtje preventive në daljet problematike.

2.

Më 22.03.2018 në NS 110/10kV Skenderaj do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Turiqevci(Kodi: 74000006) prej orës 11:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Llausha, Rakinica, Kopiliq i Eërm, Kllodernica, Turiqefci, Buroja, Vojnik, Izbica, Ozrimi, Kopiliqi i Ulët dhe Açareva.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion – mirëmbajtje preventive në daljet problematike.

Gjakovë

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 22.03.2018 në NS 35/10kV Gjakova I do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Cermjani (Kodi: 80080012) prej orës 10:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesinfshatrat: Bardhaniq, Bare e Madhe, Bec, Bërdosana, Cermjan, Doblibarë, Gërgoc, Jabllanicë, Kodrali, Kralan, Meqe, Netiç, Rashkoc, Vraniq, Zhabel dhe Zhdrellë.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion – mirëmbajtje preventive në daljet problematike.

2.

Më 22.03.2018 në NS 110/10kV Gjakova 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ura e Terzive (Kodi: 81000004) prej orës 13:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesinfshatrat: Damjan (një pjesë), Fshaj Kushavec, Muhadër, Pnish, Rogovë, Smaq dhe Ujëz.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion – mirëmbajtje preventive në daljet problematike./Lajmi.net/