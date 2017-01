Ndalohet dhurimi i drurëve për skamnorë (Video)

Familjet skamnore të Prishtinës do mund të furnizoheshim me dru për këtë dimër të ftohët me një iniciativë të Komunës, por një gjë të tillë nuk po e lejon Agjencioni i Pyjeve të Kosovës.

Kjo ndodh për arsye se drurët janë pjesë ë mallrave të konfiskuar.

Rrjedhimisht, Agjencioni nuk po lejon të dhurohen ato, me arsyetimin se duhet të shiten e jo të shpërndahen falas.