Portieri kilian ka bërë një pritje të jashtëzakonshme, për të mbajtur rezultatin e barabartë.

Keylor Navas shpëton Real Madridin.

Portieri kilian ka bërë një pritje të jashtëzakonshme, për të mbajtur rezultatin e barabartë.

Reali është afër të prekë finalen. /Lajmi.net/

What a save by Navas!! #RealMadrid holds their 4-3 aggregate lead over #BayernMunich in the 2nd leg of the #UEFAChampionsLeague Semifinal! pic.twitter.com/4X06w8z1oP

— Culler Sports (@CullerSports) May 1, 2018