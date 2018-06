NATO, Stoltenberg: Bisedimet me Maqedoninë nisin nga 11-12 korriku

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg ka njoftuar datën se kur do të merret vendimi i mundshëm për të nisur bisedimet e anëtarësimit me Maqedoninë, e Veriut tashmë, gjithnjë nëse do të ratifikohet me sukses marrëveshja me Greqinë.