NATO nënshkruan protokollin për anëtarësimin e Maqedonisë

Aleatët e NATO-s kanë nënshkruar në Bruksel, protokollin që i hap rrugën Maqedonisë për t’u anëtarësuar në aleancën veri-atlantike.

Ministri i Jashtëm maqedonas, Nikolla Dimitrov e ka nënshkruar marrëveshjen së bashku me përfaqësuesit e 29 vendeve anëtare, gjatë një ceremonie të udhëhequr nga Sekretari i Përgjithshëm i aleancës, Jens Stoltenberg.

“E sotmja është ditë historike. Të gjithë aleatët e NATO-s kanë nënshkruar Protokollin e Anëtarësimit të Maqedonisë, që do të garantojë më shumë siguri dhe prosperitet për gjithë rajonin. E pres me kënaqësi ditën kur 30 flamuj do të valëviten jashtë selisë së NATO-s”, ka thënë Stoltenberg pas ceremonisë, në një postim në Twitter.

Ky vendim i NATO-s ka ardhur pasi Greqia ka ratifikuar Marrëveshjen e Prespës, e cila i ka dhënë fund kontestit mbi 27 vjeçar në mes të Maqedonisë dhe Greqisë për emrin.

Me këtë marrëveshje, Maqedonia është pajtuar për ndërrimin e emrit në Maqedoni e Veriut ndërsa Shkupi ka pranuar se gjuha maqedonase është pjesë e grupit të gjuhëve sllave dhe se identiteti nuk ka asgjë të përbashkët me maqedonasit e lashtë, transmeton rel.

Marrëveshja mes dy vendeve është nënshkruar më 17 qershor të vitit 2018 në Prespë.