NASA dëshiron të ndalojë supervullkanin në Yellowstone

Nëse Supervulkan do të dilte nën Parkun Kombëtar të Yellowstone, gjysma e SHBA mund të mbuloheshin nga lava dhe hiri. NASA ka hartuar një plan shpëtimi.

Rreth 20 mbikëqyrës gjenden në Yellowstone, gjithmonë duke e vëzhguar situatën e këtij supervullkani. Një shpërthim masiv që mund të depërtonte në të gjithë diskun eksploziv do të kishte efekte katastrofike në pothuajse të gjithë SHBA-në, por edhe pjesën tjetër të tokës, transmeton lajmi.net.

Sipas NASA-s, ky kërcënim – një shpërthim gjigant që po ndodh çdo 100,000 vjet – është shumë më i rrezikshëm se një ndikim i madh kombi që ka çuar në zhdukjen e dinozaurëve në të kaluarën.

3.5 miliardë dollarë

Plani i NASA-s që po tingëllon po aq i guximshëm në të njëjtën kohë dhe kushton 3.5 miliardë dollarë amerikanë. Për të parandaluar një shpërthim të këtij supervullkani duhet të lirohet nga avujt ose nxehtësia. Kjo ndodh në Yellowstone tashmë nga burimet e nxehtë, gejzer të cilët tashmë mbajnë tashmë rreth 60 deri në 70 për qind të ngrohjes nëntokësore në sipërfaqe.

Për të shmangur një shpërthim masiv nga nxehtësia e trupit, vullkani do të duhej të ftohet më tej me rreth 30 për qind, kërkojnë studiuesit e NASA-s.

Kjo duhet të arrihet duke ushqyer me ujë të ftohtë në dhomat e ujit të nxehtë të vullkanit. Kjo do të detyronte vullkanin të jepte nxehtësi shtesë në formën e ujit. Një shpërthim shpërthyes mund të shmanget me këtë, beson NASA. Një ndërmarrje e tillë, natyrisht, nuk është pa rrezik. Nëse është shpuar shumë thellë, mund të ndodhë që shpërthimi të shkaktohet vetëm nga kjo. Prandaj, shkencëtarët e NASA-s propozojnë 10 km pus të thellë përmes të cilave uji furnizohet. /Lajmi.net/