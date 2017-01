Mustafi zbulon synimin e madh që ka me Arsenalin

Shkodran Mustafi i ka synimet e qarta për sezonin e parë te Arsenali.

Mbrojtësi nga Gostivari synon që sezonin e parë te Arsenali ta bëjë të paharrueshëm, duke e përfunduar sezonin pa asnjë humbje.

Mustafi e ka nisur mbarë aventurën te Arsenali, ku në 22 paraqitje ende nuk ka pësuar disfatë.

“Unë shpresoj që këtë statistikë ta ruaj deri në fund të sezonit”, ka deklaruar Mustafi për ‘Sky Sports’, përcjell lajmi.net.

“Do të jetë e vështirë, por unë të gjitha ndeshjet do t’i marrë një nga një, dhe do të përpiqem të jap maksimumin për t’u përmirësuar, dhe atëherë rezultatet do të vijnë”.

Parashikoni ndeshje të futbollit dhe fitoni dhjetëra shpërblime, duke përfshirë një iPhone 7 dhe Samsung Galaxy S6